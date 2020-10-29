Cizrespor: 5-1

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Salim Şanlıer (xx), Murat Erölmez (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) – Fatih (xx) (Dk. 67 Anıl xx), Cenk (xx), Metin (xx), Burak (xx), Arif (xx), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 74 Harun xx), Doğukan (xxx) (Dk. 75 Batuhan xx), Battal (x) (Dk. 46 Özkan xxx), Mustafa Değirmenci (xx) (Dk. 67 Barış xx), Hakan (xxx)CİZRESPOR: Mahmut (x) – Hüseyin (x), Özgür (x), Seçkin (xx) (Dk. 74 Samed x), Ekrem (xx), Emre (xx) (Dk. 60 Süleyman x), Berk (x), Oktay (xx), Hakan (xx) (Dk. 74 Ulaş x), Ahmet (x), Serhat (x) (Dk. 18 Yusuf x)GOLLER: Dk. 30 Hakan ( Cizrespor ), Dk. 51 ve Dk. 60 (Pen) Doğukan, Dk. 55 ve Dk. 76 (Pen) Hakan, Dk. 70 Özkan ( Karşıyaka )SARI KARTLAR: Metin, Mustafa Aşan, Fatih (Karşıyaka), Oktay (Cizrespor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider Karşıyaka, 6'ncı haftada evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta düşme hattındaki Cizrespor'u 5-1 mağlup etti. Konuk ekip müsabakanın 30'uncu dakikasında Hakan'ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda golleri ardı ardına sıralayan Karşıyaka'da Doğukan (2), Hakan (2) ve Özkan rakip fileleri sarstı. Bu sonuçla namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka 16 puana ulaşırken, Cizrespor 1 puanda kaldı.30'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan Emre'nin ortasında arka direkte iyi yer tutan Hakan, kafa vuruşuyla kaleci Erdoğan'ı avladı: 0-1.45'inci dakikada Battal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Metin'in kafa şutunda top uzak direğin dibinden dışarı çıktı. İlk yarı Cizrespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada Doğukan ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1.55'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahası dışından Hakan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 2-1.60'ıncı dakikada top ceza sahasında Berk'in eline çarpınca hakem penaltı verdi. Doğukan atışı gole çevirdi: 3-1.70'inci dakikada Doğukan'ın pasıyla ceza sahasına giren Özkan iki rakibini çalımlayıp şık bir şutla topu filelere yolladı: 4-1.

76'ncı dakikada Burak ceza sahasında Berk'in darbesiyle yerde kaldı. Hakem yine beyaz noktayı gösterdi. Hakan penaltıda hata yapmadı: 5-1. Karşıyaka maçı 5-1 kazandı.