Son Dakika Haberleri: Cizrespor'a Taraftarından Karşılama

Cizrespor'a Taraftarından Karşılama

1 saat önce

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Cizrespor kafilesi, Şırnak'ta taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cizrespor'a Taraftarından Karşılama, System.String[]
TÜRKİYE  Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Cizrespor kafilesi, Şırnak'ta taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cizrespor, ligin 22'nci haftasında Antalya'nın Serik ilçesinde pazar günü Serik Belediyespor ile karşılaşmıştı. İsmail Ogan Stadı'nda oynanan ve 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından her iki takımın oyuncuları ile taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Gerginliğin büyümesi üzerin çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etmişti.

Bugün kente gelen Cizrespor futbulcuları, ilçe girişinde kalabalık taraftar grubu karşıladı. Takım otobüsünü tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, konvoy yapıp, kafileyi tesislere kadar araçlarıyla takip etti.

Burada taraftarlara seslenen Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, Serik Belediyespor maçı sonrası yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü belirterek, " Türkiye'deki çeşitli kulüplerimiz buraya gelirken onlara çok güzel bir misafirperverlik gösteriyoruz. Bundan sonra da bütün spor kulüplerine biz aynı misafirperverliği göstereceğiz" dedi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:12 Kaynak: DHA

serik, Türkiye, Şırnak, Cizrespor, Spor
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