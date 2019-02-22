Son Dakika Haberleri: Cizrespor'da 1461 Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Cizrespor'da 1461 Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

59 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor'da, 1461 Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Cizrespor'da 1461 Trabzonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor'da, 1461 Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Cizre Hamit Özalp Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde sürdürülen antrenmanda futbolcuların hırslı ve moralli olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.


Oynayacakları maçın çok önemli olduğunu kaydeden Tokuş, 1461 Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu söyledi.

Tokuş, "Bizim için bu maç çok önemli. Oyuncularım istekli. Hafta sonu sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak Cizre halkını ve taraftarlarını memnun edecek bir skor alacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:54 Kaynak: AA

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