Son Dakika Haberleri: Cizrespor'da Ankara Adliyespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Cizrespor'da Ankara Adliyespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor, hafta sonu oynanacak Ankara Adliyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Cizrespor'da Ankara Adliyespor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor, hafta sonu oynanacak Ankara Adliyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Futbolcular, Teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde antrenman yaptı.

Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısı için yeni bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Yollarını ayırdıkları 14 futbolcunun yerine 9 transfer yaptıklarını ifade eden Sefinç, "Hedefimiz üst sıralar. Ligin ikinci yarısında Playoff potasını zorlayacak bir Cizrespor göreceğiz. Mehmet Albayrak gibi iyi bir santraforu transfer ettik. Tam anlamıyla hazır olduğunda takım olarak daha güzel bir futbol ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Taraftarlardan isteğimiz bizim takıma sahip çıktığımız kadar onlar da sahip çıksın. Daha çok sahip çıktığımızda başarıyı birlikte getireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, ligin ilk yarısında hem Cizrespor'a hem de kendilerine yakışmayacak bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, devre arası yapacakları transferlerle Cizrespor'u layık olduğu yere taşıyacakları sözünün arkasında olduklarını vurguladı.

"Şu anki hedefimiz alt sıralardan kurtulup, rahatlamak. İnşallah hem Cizrespor'u layık olduğu yere getirip hem de Cizre halkına beklediği sonuçları ulaştırıp sezon sonunu getirmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullanan Tokuş, Ankara Adliyespor maçının önemli olduğunu aktardı.

Tokuş, şunları kaydetti:

"Bu maçı kazanarak Adliyespor'un üç puan üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Ama kolay bir maç olmayacak. Çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Ama biz de boş bir takım değiliz. Şu anki hedefimiz önce ateş hattından kurtulup sonra yeni hedefler için plan yapmak."

Cizrespor Sportif Direktörü Tuncay Koçin, "Futbol tabiri ile ateş hattında olan bir takımı düzlüğe çıkartmayı hedefliyoruz. Bu konuda da kendimize güveniyoruz. İyi ve uzun bir kamp dönemi geçirdik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:34 Kaynak: AA

Ankara, Cizrespor, Spor
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