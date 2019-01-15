Son Dakika Haberleri: Cizrespor'da Transfer Bombaları Peş Peşe Geliyor

Cizrespor'da Transfer Bombaları Peş Peşe Geliyor

46 dakika önce

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Şırnak Temsilcisi Cizrespor 2018-2019 ara transfer döneminde yedi futbolcuyu renklerine bağlayarak transfer bombalarını peş peşe patladı.

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Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Şırnak Temsilcisi Cizrespor 2018-2019 ara transfer döneminde yedi futbolcuyu renklerine bağlayarak transfer bombalarını peş peşe patladı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta son sırada yer alan Cizrespor ara transfer döneminde 7 futbolcuyu transfer ederek ligin ikinci yarısına sıkı bir şekilde hazırlanıyor. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, "Sezon sonuna kadar 7 futbolcuyu transfer ederek ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yapmak istiyoruz. Sezon başında genç bir kadro kurmalarına rağmen ligde istedikleri sonucu alamadıkları için grupta son sırada yer alıyoruz. Ancak bu bizim kötü bir takım olduğumuzu göstermez. Bu bağlamda birçok futbolcu ile yollarımızı ayırırken bazı sporcuları da takıma kazandırarak ligin ikinci yarısına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

İkinci yarı hazırlıklarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan Sefinç, "Futbolcularımızdan Mazlum Öndil, Yunus Emre Mest, Ömer Yalçın, Emin Ençkü, Mehmet Kasım Doğala, Abdulcelil Akdoğan, Tekin Adar, Caner Karuk, Mehmet Sayan, Özer Ercili, Muhammed Keklik, Hüseyin Dalmış ve Gökhan Arslan ile yollarımızı ayırdık. Bu futbolcuların yerine de Şanlıurfaspor'dan Mehmet Albayrak, Uşakspor'dan Ekrem Sütçü, Tepecikspor'dan Mustafa Semih Usta, Yomraspor'dan Yaşar Kaan Yılmaz, Manisaspor'dan Atilla Erel, Erzinspor'dan Nureddin Ersoy ve Van Belediyespor'dan Cemal Doğu'yu transfer ederek renklerimize bağladık" diye konuştu.

Cizrespor'un renklerine bağladığı yeni transferler düzenlenen imza töreninin ardından takımlarının Antalya'daki kampına dahil oldular. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizrespor, Spor
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