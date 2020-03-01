Cizrespor'dan Mehmetçiğe pankartlı destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Cizrespor'dan Mehmetçiğe pankartlı destek - Son Dakika Spor

Cizrespor'dan Mehmetçiğe pankartlı destek

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynadığı maçta Turgutluspor'a 1-0 yenildi.

Cizrespor'dan Mehmetçiğe pankartlı destek, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizrespor, cezası nedeni ile seyircisiz oynadığı maçta Turgutluspor'a 1-0 yenildi. Maçta Cizresporlu futbolcular, "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartı ile sahaya çıktı.


2 Şubat 2020 Tarihinde oynanan Cizrespor-Ağrıspor maçında yaşanan olaylar nedeni ile iki maç seyircisiz oynama cezası verilen Cizrespor, sahasında konuk ettiği Turgutluspor'a 1-0 yenildi. Turgutluspor, maçın 76. dakikasında Ergun Cengiz'in attığı gol ile 1-0 kazandı.


Cizrespor'a verilen iki maçlık seyircisiz oynama cezası nedeni ile türbindeki yerlerini alamayan çok sayıda taraftar, stat çevresindeki ev ve binaların damlarına çıkarak sağanak yağmura aldırış etmeden 90 dakika boyunca takımlarına yönelik tezahürat yapıp sevgi gösterisinde bulunarak destek verdi.


Stat: Cizre Hamit Özalp Stadyumu


Hakemler: Deniz Kükrek xx,Ömer Yüzer xx, Yunus Yıldız xx


Cizrespor: Ramazan Haklı xx, Evren Horozal xx, Gökhan Dinçer xx, Niyazi Çolak xx (Dk.61 Ercan Çapar x), Gökmen Aydoğdu xx, Canberk Özçakır xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Serhat Bütün xx, Gökhan Çırak xx, Taner Gürsoy xx (Dk.85 Semih Usta ), Oğuzhan Nemli xx


Turgutluspor: Fatih Demirlek xx, Hayrullah Çelik xx, Kadir Torbacı xx (Dk.65 Abdulkadir Akyıldız xx), Samet Günhan xx, Onur Garip xx, Mehmet Kuruoğlu xx, Oğuzhan Kanmaz x (Dk.38 Necmi Çoban xx ), Doğan Çamlı xx, Kadir Yazıcı xx, Emre Keskin xx, Ergun Cengiz xxx (Dk.82 Özcan Sertgöz)


Gol: Dk 76 Ergün Cengiz (Turgutlu Spor)


Sarı Kartlar: Gökhan Çırak (Cizrespor) Doğan Çamlı, Abdulkadir Akyıldız (Turgutluspor) - ŞIRNAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Cizrespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tümer Metin, ayrılık açıklamasındaki detaya sert çıktı: Böyle saçmalık olamaz
Önder Özen: Ersun Yanal ile yolların ayrılması yanlış 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:15:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizrespor'dan Mehmetçiğe pankartlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]