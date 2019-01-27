Cizrespor Evinde Ankara Adliyespor'u 2-1 Yendi

Spor Toto 3. Lig 3. Gurupta mücadele eden Cizrespor
kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Ankara
Adliyespor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cizrespor Burak Koçer ve Ekrem Sütçü'nün attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Konuk takım Ankara Adliyesporun golünü ise Hakan Akman
kaydetti.
Stat: Hamit Özalp
Şehir Stadyumu
Hakemler: Yakup Özhan xx, Musa Murat Emre xx, Mert Bulut xx
Cizrespor: Engin Tuna xx, Emre Yüksektepe xx, Safa Yıldırım xx, Cemal Doğu xx (Mustafa Coşkun Dk.87), Ekrem Sütçü xxx, Burak Koçer xx, Mehmet Albayrak
xx, Emrah Çalışlar
xx, Nureddin Ersoy xx (Mert Yıldırım Dk.78 x), Atilla Erel xxx, Semih Mustafa Usta
xx (Yusuf Kerçin Dk.72 xx)
Ankara Adliyespor: Burak Cengiz xx, Deniz Keskin
xx, Cevher Toktaş xx, Mustafa Serkan
Koparan xx, Kaan
Aygün x (Osman Doğru
Dk.62 x), Fatih
Somuncu x (Aykut Çakay Dk.90), Salih Sarıkaya
xx, Mert Güney
x, Hakan Akman xx, Erol Can Akdağ
xx, Serkan Şirin
xx (Oğuzhan Demirer Dk.77 x)
Goller: Burak Koçer (Dk.1) Ekrem Sütçü (Dk.89) (Cizrespor) Hakan Akman (Dk.11) Ankara Adliyespor
Sarı Kartlar: Atilla Erel (Cizrespor) Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Mert Güney (Ankara Adliyspor) - ŞIRNAK