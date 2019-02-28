Son Dakika Haberleri: Cizrespor Galibiyeti Peşinde

Cizrespor Galibiyeti Peşinde

2 saat önce

TFF.3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bağcılarspor maçından 3 puan almak istiyor.

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TFF.3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Cizrespor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bağcılarspor maçından 3 puan almak istiyor.

Teknik direktör Yusuf Tokuş, oynadıkları son 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak ligin alt sıralarından üst sıralarına yavaş yavaş yükselmeye başladık. Son oynadığımız 1461 Trabzonspor maçında haklı bir galibiyet aldık. Oyuncuların form ve moral durumu üst seviyede bulunuyor. İnşallah İstanbul'dan da galibiyetle döneriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:28 Kaynak: AA

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