Cizrespor Kulübü, ligden çekilme kararı aldı

Cizrespor Kulup başkanı Maruf Sefinç, TFF 3. Lig 2. Grup'ta karşılaştıkları Ağrıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçta hakemin aleyhlerine kararlar verdiğini ileri sürerek, ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Cizre Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Ağrıspor, Cizrespor karşısında 1-0 galip geldi.

Maçın orta hakemi Erdem Demirbaş'ın haksız kararlar verdiğini iddia eden Cizresporlu futbolcular ve taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından tepkilerini dile getirdi.

Maçın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Sefinç, kendi sahalarında 1-0 yenildikleri maçta, hakeminin aleyhlerine haksız ve hukuksuz kararlar verdiğini öne sürdü.

Sefinç, daha önce Esenler Erokspor ve Kocaelispor ile oynadıkları maçlarda da hakem hataları yapıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Doğu'daki takımlar play off ve şampiyonluk mücadelesi verdiği zaman maalesef büyük bir haksızlığa uğruyor. Sahamızda 1-0 yenildiğimiz maçta hakem aleyhimize haksız ve hukuksuz kararlar verdi. Bu hukuksuzluk, bu adaletsizlik bu şekilde devam ediyorsa takımımı bu saatten sonra ligden çekiyorum. Yarın resmi başvuruda bulunacağım. Ligde alın teri ile mücadele etmek istiyoruz fakat haksız ve adaletsiz hakem kararlarına maruz kalıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gençler buraya gelip, buradaki çocuklara örnek oluyor, futbolcu olmak adına. Hepimiz kardeşiz bu ülkede."

Cizrespor Teknik Direktörü Metin Akpunar da birçok maçta hakemler tarafından haksızlığa uğradıklarını öne sürdü.

Futbolcu Evren Horazal ise "Sadece adalet istiyoruz. Burada alınterimizin son damlasına kadar mücadele edip, çocuğumuza ekmek götürme derdindeyiz." diye konuştu.