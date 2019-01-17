Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç Açıklaması

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, "Her maça mutlak galibiyet için çıkıp hedefimize ulaşmaya çalışmalıyız. Bu anlamda takımdan büyük bir özveri ve mücadele bekliyorum.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, "Her maça mutlak galibiyet için çıkıp hedefimize ulaşmaya çalışmalıyız. Bu anlamda takımdan büyük bir özveri ve mücadele bekliyorum." dedi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sefinç, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takımı kamp yaptığı otelde ziyaret ederek, sporcularla sohbet etti.



Sefinç, ikinci yarı hazırlıklarına, takıma yeni katılan futbolcularla sıkı bir çalışma temposu ile hazırlandıklarını belirtti.



Ligin ilk yarısında genç bir kadro ile mücadele etmelerine rağmen ligde istedikleri konumda olmadıklarını ancak ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yaparak üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini ifade eden Sefinç, ikinci yarıda futbolculardan iyi bir performans beklediğini söyledi.



İlk yarıda yaptıkları hatalardan ders çıkararak ikinci yarıya hazırlanacaklarını ifade eden Sefinç, şöyle konuştu:



"Bu hataları göz önünde bulundurarak maçlara çıkmamız lazım. Bizim artık puan kaybı diye bir kaybımız olmayacak. Her maça mutlak galibiyet için çıkıp hedefimize ulaşmaya çalışmalıyız. Bu anlamda takımdan, teknik heyetten, sporculardan büyük bir özveri ve mücadele bekliyorum. Ligin ikinci yarısında iyi bir mücadele göstereceğinizi düşünüyor ve hepinize başarılar diliyorum."

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