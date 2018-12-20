Cizrespor'un Dayanışma Gecesi

Şırnak'ı 3. Lig'de temsil eden Cizrespor Futbol Kulübü Başkanlığı tarafından düzenlenen "Cizrespor Dayanışma Gecesinde" Cizrespor'a gönül verenler bir araya geldi.

Şırnak'ı 3. Lig'de temsil eden Cizrespor Futbol Kulübü Başkanlığı tarafından düzenlenen "Cizrespor Dayanışma Gecesinde" Cizrespor'a gönül verenler bir araya geldi.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta Şırnak'ı temsil eden Cizrespor Kulübü yönetim kurulu tarafından Cizrespor Dayanışma Gecesi düzenlendi. Programda konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Cizrespor genelde Şırnak'ın, özelde de Cizre'nin önemli değerlerinden bir tanesidir. Bu değerin en üst düzeyde temsil edilmesi bütün Şırnaklıların ve bütün Cizrelilerin en önemli görevlerinden biridir. Spor genel ve özelde de futbol insanlarımızı bir araya getiren, onların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren. Sevgi, saygı ve kardeşlik bilincini yukarılara çıkaran ve bunların üstüne hemşerilik ruhunu ortaya çıkaran ve taşıyan bir spor dalıdır. Bu noktada da Şırnakımızı profesyonel liglerde temsil eden tek takım Cizrespor'dur. Dolayısıyla hem ilimiz genelindeki birlik, beraberliğimizin daha da pekiştirilmesi noktasında hem de Şırnakımızı ve Cizremizi bütün ülke esasında en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayan bayrak niteliğindeki bir semboldür, bir değerdir Cizrespor, dolayısıyla bu değer sahip çıkmak hepimizin en önemli vazifelerinden bir tanesidir. Bu salonda bugün sizlerin bir araya gelmesi ve ilgi göstermenizde bu sıkıntıyı paylaştığımız ve bu sıkıntından Cizresporumuzu kurtarmak istediğinizin bir sonucu ve yansımasıdır" dedi.



Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ise, "İllerin, ilçelerin ve yörelerin değerleri vardır. Bu değerler o yörenin daha çok tanınmasına, tanıtılmasına katkı sağlar. Aynı zamanda da bu değerler vasıtası ile yapılan etkinlikler vasıtasıyla o yörenin insanlarına da moral verir motivasyonu artırır. Bu kadim ilçenin birçok değeri var. Tarihinden baktığınız zaman Kırmızı Medresesi. Dini değerlerden baktığınız zaman Hz. Nuh Peygamber Türbesi. Doğasına baktığınız zaman kendiliğinden yetişen Nergis çiçeği ve akla gelmeyen birçok değer. Bu değerlerden bir tanesi de sportif değerdir. Cizre Spor bu ilçenin önemli bir değeridir. Bölgemizin profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi Cizrespor'dur. Ülkemizin dört bir yanına futbol maçlarını oynamak için gittiğinde hem o yörenin insanlarını tanıyor hem de o yörenin insanları bu yörenin insanlarını tanıyor. Yani aslında sadece futbol değildir, birçok katkı sağlıyor. Önemli olan elimizdeki bu önemli değerin en üst seviyede, en yüksek seviyeye çıkarmak ve başarılı kılmaktır" diye konuştu.



Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç ise, "Cizrespor kimsenin tekelinde değildir, Cizrespor'un halkın takımı olduğunu, hiç kimsenin tekelinde olmadığını, mevcut yönetim olarak her zaman gönüllülük esasıyla hareket ettiğimiz daima dile getirdik. Getirmeye devam edeceğiz. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hepiniz gibi bizlerde maddi olarak çoğu zaman zorluk çekiyoruz. Yaşanan bu zorluğa rağmen bölge halkının tek sevdası olan Cizrespor'u ayakta tutmak için var gücümüzle çalışsak da bu çalışmamızın tek başına yetersiz olacağı ve birlikten kuvvet doğacağının da bilincindeyiz. Bizler Cizremizin adını en yüksek mecralara duyurmak için bu denli çaba ve sarf ederken siz bölgenin kıymetli iş adamlarının da desteğini bekliyor, birlik ve beraberlikle güzel yerlere varacağımızı diliyorum" ifadelerinde bulundu.



Gecenin sonunda Cizrespor'a verdikleri desteklerden dolayı Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halik Yaşar Güler'e ve Cizrespor'un kurulduğu günden bu yana kulübe başkanlığı yapanlara Cizrespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri tarafından plaket verilirken, iş adamlarına da Cizrespor forması hediye edildi.



Cizrespor Kulübü tarafından organize edilen dayanışma gecesi geç saatlere kadar sürdü. - ŞIRNAK

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