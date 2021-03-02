CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu - Son Dakika

CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu

02.03.2021 00:57
CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu, System.String[]

CK Enerji, bünyesi altında yer alan ve 7 ilde 8.4 milyon müşteriye hizmet veren görevli tedarik şirketlerinin mobil uygulamalarını 'tek çatı' altında topladı.

CK Enerji, bünyesi altında yer alan ve 7 ilde 8.4 milyon müşteriye hizmet veren görevli tedarik şirketlerinin mobil uygulamalarını 'tek çatı' altında topladı. İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'taki tüketiciler artık CK Enerji'nin mobil uygulamasını indirerek elektrikle ilgili abonelik, borç ödeme ve sorgulama gibi birçok işlemi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabiliyor.

CK Enerji, bünyesindeki üç görevli tedarik şirketinin mobil uygulamalarını tek çatı altında birleştirdi. 7 ilde 8.4 milyona yakın müşteriye ve 14.6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren Boğaziçi Elektrik, Akdeniz Elektrik ve Çamlıbel Elektrik'in mobil uygulamaları, bütüncül hizmet anlayışı ile CK Enerji adı altında toplandı.Bu yeni adımla birlikte İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat'taki elektrik aboneleri, CK Enerji'nin mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyerek elektrikle ilgili işlemlerini birkaç dakika gibi kısa bir sürede yapabiliyor.

7 ildeki elektrik üreticileri aynı uygulama üzerinden işlem yapıyor

Mobil uygulamadaki yeni süreci değerlendiren CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu, grup olarak yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çalıştıklarına işaret ederek mobil hizmetlerin tek çatı altında toplanmasının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde tüketicilerin online işlemleri daha çok tercih etmeye başladıklarını anımsatan Utku Guruşçu, "Görevli tedarik şirketlerimizin her birinin mobil uygulaması mevcuttu. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan ancak Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat veya Yozgat'ta yazlığı, yayla ya da köy evi olan vatandaşlarımız da var. Yine iki ve üçten fazla aboneliği bulunan müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Bizim şirket olarak en büyük amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Biz de bu hedefle üç görevli tedarik şirketimizin mobil uygulamasını aynı çatı altında birleştirdik. Şimdi bu 7 ilde yaşayan 8.4 milyonu aşkın abonemiz, saniyeler içinde mobil uygulamamızı akıllı telefonuna indirerek işlemlerini çok hızlı yapabiliyor. CK Enerji mobil uygulamasına girerek hem İstanbul Avrupa Yakası'nda hem de Sivas ya da Antalya'daki elektrik abonelikleri ile ilgili işlemleri 1-2 dakika içinde halledebiliyor. Birden fazla aboneliklerinin tümünün borç durumunu, aylık kullanımlarını görüp hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan bulundukları yerden yapabiliyor" dedi.

1-2 saatlik zaman kaybından kurtuluyorlar

CK Enerji, yenilenen mobil uygulaması ile müşterilerine çok büyük bir zaman da kazandırıyor. Örneğin mobil uygulama üzerinden yeni abonelik başvurusu yapmak 2-2.5 dakika, abonelik işlemini iptal etmek ise 40 saniye ile 1 dakika sürüyor. Müşteri hizmet merkezlerinde bu işlemler ortalama 7-7.5 dakika sürse de Avrupa Yakası gibi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde işlem merkezine gidiş geliş süresi de eklendiğinde bu süre 1-2 saati buluyor. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul'un Avrupa Yakası'na, 2020 yılında 600 binin üzerinde yeni abonelik başvurusu yapılırken abonelik iptal başvurusu sayısı da 100 bini aşıyor. Bu da yüzbinlerce abonenin mobil uygulama ile zamandan nasıl tasarruf edeceğini ortaya koyuyor.

Tüm geçmiş ve mevcut abonelikler görüntülenebiliyor

Mobil uygulama, üzerinde iki ve daha fazla aboneliği bulunan tüketicilere kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, aboneliklerine ait faturaları takip edip ödemelerini yaparken abonelik başvuru ya da iptali gibi işlerini de hiçbir yere gitmeden aynı uygulama üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yerine getirebiliyor. Sadece aktif abonelikler değil geçmiş dönemde açılan, kapatılan ya da abonelerin kapatmayı unuttuğu tüm abonelikler yine tek uygulama üzerinden izlenebiliyor.

Verilen hizmetler

Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play'dan ücretsiz olarak indirebildiği CK Enerji'nin mobil uygulamasında tüketicilere sunulan hizmetler ise şöyle:

Yeni abonelik başvurusu, Fatura ödeme ve borç takibi, Geriye dönük tüketim analizleri, Fatura görüntüleme, Kayıtlı elektrik aboneliklerine erişim, Abonelik iptali, Bilgi güncelleme, Hizmet noktası görüntüleme, Talep/öneri iletme. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, Enerji, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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