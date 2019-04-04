Ck Enerji Akdeniz Çalışanları, Sesleriyle "Hayatı Aydınlattı"

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Meteoroloji Birçok Bölgeyi Uyardı! Şiddetli Yağışlar Geliyor

Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi

Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı