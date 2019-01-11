Ck Enerji Akdeniz Elektrik'ten Faturayı Düşüren Tasarruf Önerileri

Türkiye ekonomisi ve aile bütçesine destek olmayı hedefleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle müşterilerine elektrik faturasını düşüren öneriler sundu.

Türkiye ekonomisi ve aile bütçesine destek olmayı hedefleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle müşterilerine elektrik faturasını düşüren öneriler sundu. İnternet sitesinde 'tüketim hesaplama uygulaması' bulunan şirket, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak faturaların yüzde 30 düşebileceğini uygulamaları ile müşterilerine aktarıyor.



Sınırlı enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Enerji Tasarruf Haftası, bu yıl 7-13 Ocak tarihleri arasında kutlanıyor. Hafta boyunca tüketiciyi tasarruf konusunda bilinçlendirici çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Akdeniz Elektrik de 'Enerji Okuryazarlığı' projesi çerçevesinde attığı adımlarla ülke ve aile bütçesine destek oluyor. İnternet sitesinde 'tüketim hesaplama' uygulaması bulunan CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu sayede elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanmasını sağlıyor. Şirket sadece tüketim hesabı değil, aynı zamanda elektrikli ev aletlerini doğru kullanmanın yollarını ve tasarruf tedbirlerini de müşterileriyle paylaşıyor.



Yüzde 30 oranında düşüş



Aylık elektrik faturasını yüzde 30'a varan oranda düşüren tasarruf tedbirleri arasında, buzdolabını güneş almayan bir yere koymak, oda ısısını sabit tutmak, LED ampul kullanmak gibi uygulaması çok kolay, getirisi yüksek tasarruf önlemleri yer alıyor. 2019 Ocak ayı elektrik tarifesini baz alarak örnek bir tablo hazırlayan CK Enerji Akdeniz Elektrik, aylık tüketimi 468 kilovatsaat düzeyinde olan bir ailenin 251,55 TL olan faturasının elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak 176,50 TL'ye düşürebileceğini örnekleri ile anlatıyor. Ayda 75 TL'ye varan söz konusu tasarruf önlemleri arasında en önemli kalemi Antalya bölgesinde kışın ısınmak, yazın da soğutmak için yaygın olarak kullanılan klima oluşturuyor. Gün içinde 4 saat çalıştırıldığı zaman ayda 72 TL'lik enerji harcayan klimalarda oda sıcaklığını sabitlemek faturayı 19,79 TL düşürüyor. Yine 1 ay aralıksız çalıştığında 36 TL'lik elektrik harcayan buzdolabını güneş almayan bir noktaya koymak ayda 7,72 TL'lik bir tasarruf sağlıyor. En önemli tasarruf kalemlerinden biri de ampuller. Günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL'lik elektrik tüketen klasik ampul yerine LED ampule geçildiğinde aylık fatura yaklaşık 23 TL gerileyerek 12,86 TL'ye düşüyor.



"Şeffaf fatura ile her kalemi tek tek görün"



Şirket olarak başlattıkları Enerji Okuryazarlığı projesi çerçevesinde pek çok adım attıklarını ve 'enerjide tasarrufu' teşvik eden tüketim hesaplama uygulamasının da bunlardan biri olduğunu ifade eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Enerji kaynaklarımızın doğru kullanımı aile bütçesinin yanı sıra Türkiye ekonomisi için de çok önemli. Biz de şirket olarak bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız, 4 kişilik bir ailenin kullandığı elektrikli aletlerin ayda ne kadar harcadığını tek tek hesapladı. Ardından da tüketimi düşürmek için yapılabilecek tasarruf tedbirlerini çıkardı. Gördük ki küçük adımlarla aslında elektrik faturasını yüzde 30 düşürmek mümkün. Bu çalışmamızın yanı sıra müşterilerimizi bilinçlendirmek adına 'Şeffaf Fatura' uygulamamızı hayata geçirdik. www.ckakdeniz.com.tr internet sitemizden Şeffaf Fatura uygulamasına giren müşterilerimiz, faturadaki kalemlerin ne anlama geldiğini görebiliyor" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA

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