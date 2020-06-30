CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten hastanelere şarj istasyonu desteği - Son Dakika

CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten hastanelere şarj istasyonu desteği

CK Enerji Akdeniz Elektrik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Antalya'daki 4 hastaneye akülü sandalye şarj istasyonu kurdu.

CK Enerji Akdeniz Elektrik ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Antalya'daki 4 hastaneye akülü sandalye şarj istasyonu kurdu.

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CK Enerji Akdeniz Elektrik, 2016'da başlattığı "Hayatı Aydınlat Projesi" çerçevesinde, Kovid-19 döneminde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran adımlar attı.

Bu kapsamda Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine akülü sandalye şarj istasyonu kuruldu.

Çalışanlarından oluşan gönüllü korosuyla engelliler yararına konserler de düzenleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya'daki şarj istasyonu sayısını 6'ya ulaştırdı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında 4 hastaneye akülü sandalye şarj istasyonu kurduklarını belirtti.

Vatandaşın günün her saatinde akülü sandalyelerini, bu istasyonlardan ücretsiz şarj edebileceğini belirten Değerli, "İstasyonlarımız, engelli vatandaşlarımızın gerek sosyal hayata katılımı gerekse tedavileri sırasında kesintisiz hizmet alabilmelerine imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:13 Kaynak: AA

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