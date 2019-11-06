Son Dakika Haberleri: CK Enerji Boğaziçi Elektrik: Daireye yeniden elektrik verilmiştir
Son Dakika Güncel CK Enerji Boğaziçi Elektrik: Daireye yeniden elektrik verilmiştir

CK Enerji Boğaziçi Elektrik: Daireye yeniden elektrik verilmiştir

7 saat önce

İSTANBUL'da 4 kişinin ölü bulunduğu dairenin elektriğin kesilmesiyle ilgili CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır" dedi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik: Daireye yeniden elektrik verilmiştir, System.String[]

İSTANBUL'da 4 kişinin ölü bulunduğu dairenin elektriğin kesilmesiyle ilgili CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamada,  "Gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır" dedi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Acı bir tesadüftür ki tüm bildirimlere rağmen ödenmemiş 3 elektrik faturası bulunan ve aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmadığı dairenin elektriğinin kesilme işlemi de yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sabah saat 09.00 sularında gerçekleşmiştir. Belirttiğimiz gibi aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmaması nedeniyle gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır. Ancak olayın öğrenilmesinin hemen ardından bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesme işlemi iptal edilmiş olup, daireye yeniden elektrik verilmiştir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre borcunu ödemeyen elektrik abonelerine en az 10 günlük süre tanınmakta ve akabinde ödeme yapılmaması halinde enerjinin kesilmesi süreci başlatılmaktadır. Söz konusu konutla ilgili olarak kurumumuz tarafından borcun ödenmesi için 1 aya ulaşan bir esneklik de sağlanmış bulunmaktadır.   Yaşanan elim olay nedeniyle üzüntülerimizi bir kez daha paylaşır durumu bilgilerinize sunarız"


Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi? Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:32:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CK Enerji Boğaziçi Elektrik: Daireye yeniden elektrik verilmiştir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]