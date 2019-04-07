Son Dakika Haberleri: Ck Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Dünya' İçin Işıklarını Kapattı

Ck Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Dünya' İçin Işıklarını Kapattı

1 saat önce

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre etkinliğine CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu yıl da destek verdi.

Ck Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Dünya' İçin Işıklarını Kapattı, System.String[]
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre etkinliğine CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu yıl da destek verdi.

6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezleri (MÜHİM) ve Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) dahil olmak üzere 275 binasında ışıklarını bir saatliğine söndürdü.

Bu yılki sloganı 'doğa ve insan için yeni bir başlangıç' olarak belirlenen Dünya Saati eylemi, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Türkiye'den Yeni Zelanda'ya, Fransa'dan Paraguay'a 135 ülkeden, 2 milyar kişi iklim değişikliğine dikkat çeken bu etkinliğe katılım sağladı.

Bu yıl 'Dünya Saati' etkinliği kapsamında Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, Boğaz Köprüleri, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının ışıkları kapatılarak küresel iklim değişikliğine dikkat çekildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:50 Kaynak: DHA

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442 AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle Parktaki Filin Ezerek Öldürdüğü Gergedan Avcısını Aslanlar Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:04:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ck Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Dünya' İçin Işıklarını Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]