Ck Enerji Boğaziçi Elektrik'ten Dünya Saati'ne Destek
53 dakika önce
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre etkinliğine CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu yıl da destek verdi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
(WWF) tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre etkinliğine CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu yıl da destek verdi.
CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, dün 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında CK Enerji Boğaziçi Elektrik, müşteri hizmet merkezleri (MÜHİM) ve müşteri işlem merkezleri (MİM) dahil olmak üzere 275 binasında ışıklarını bir saatliğine söndürdü.
Bu yılki sloganı "Doğa ve insan için yeni bir başlangıç" olarak belirlenen Dünya Saati eylemi, doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Türkiye
'den Yeni Zelanda
'ya, Fransa
'dan Paraguay
'a 135 ülkeden 2 milyar kişi iklim değişikliğine dikkati çeken etkinliğe katılım sağladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:03 Kaynak: AA
İlk Yerli Güneş Enerji Hücresini Üretti
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak
Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler