CK Enerji Boğaziçi Elektrik Müşteri Hizmet Merkezleri'nin çalışma saatleri değişti

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Müşteri Hizmet Merkezleri'ndeki (MÜHİM) çalışma saatlerinin 08.00 ile 17.00 olarak değiştiğini açıkladı. Müşterilere işlemlerini evden yapmaları için seslenen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabilirler" dedi.

Kovid-19 salgını vakalarındaki artış nedeniyle Ramazan ayının ilk 2 haftasında Türkiye genelinde kısmi kapanmaya gidilirken CK Enerji Boğaziçi Elektrik de Müşteri Hizmet Merkezleri'nin (MÜHİM) çalışma saatlerini yeniden düzenlediğini duyurdu. Buna göre, aokağa çıkma kısıtlamalarının 19.00-05.00 olarak açıklanmasının ardından bugünden itibaren tüm MÜHİM'lerde çalışma saatleri 08.00 ile 17.00 olarak belirlendi.

EVDE KAL, İŞLEMLERİNİ EVDEN YAP

Aşı uygulamalarına rağmen pandeminin etkisinin hala sürdüğünü ifade eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm kuralları hassasiyet ile uygulamaya devam ediyoruz. İstanbul Avrupa Yakası'nda görevli tedarik şirketi olarak 4.3 milyon fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak Müşteri Hizmet Merkezlerimize gelmeye devam ediyor. Bu merkezlerimizin yanı sıra müşterilerimizin evlerinden birkaç dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini yapabileceklerini bir kez daha anımsatmak isterim. Müşterilerimiz fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabilme imkanına sahip. Otomatik ödeme talimatları bulunmayanlar da ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapabilir. Ayrıca ckbogazici.com.tr web sitemizden ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme mümkün. Müşterilerimize yine 'evde kal işlemlerini evden yap' diye seslenmek istiyoruz" diye konuştu.