CK Enerji'den 4 projeye "Fikrinle Enerji Kat" ödülü

CK Enerji'nin yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Fikrinle Enerji Kat" yarışmasında, grup bünyesindeki farklı şirketlerden 8 çalışan tarafından geliştirilen 4 proje ödüle hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik sektörünü geliştirecek yenilikçi fikirleri teşvik etmeyi hedefleyen yarışma, 2016 yılından bu yana düzenleniyor.

Grup bünyesindeki farklı şirketlerin genel müdürleri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan jüri, farklı şirketlerden 8 çalışanın geliştirdiği 4 projeyi ödüle layık gördü.

Bu kapsamda, "Otomatik Yük Transferi Devresi Projesi" ile Hakan Yazıcı ve Günay Mutlu, "Güvenli Dijital İmza Projesi" ile Ümmü Gülsüm Koç, Büşra Öztürk, Buse Yalçın, "Kesintisiz Manevra Projesi" ile Taner Yazıcı ve Yusuf Yılmaz, "Robot Yazılım Projesi" ile İsmail Dalaman ödül alan isimler oldu.

CK Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Barış Müstecaplıoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, geliştirilen projelerin, şirkete ve enerji sektörüne katkı sağladığını belirterek, "Verimlilik odaklı, sektöre yeni uygulamalar kazandıran, müşteri ve çalışan memnuniyetini artıran fikirlerin yarıştığı bu platformda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, projeleriyle bize kattıkları değer için teşekkür ediyorum. CK Enerji olarak yepyeni yarışmalar ve öneri sistemleri ile yenilikçi fikirleri, gelişmeyi teşvik etmeye tutkuyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 3 bölgesinde, 7 ilde 14,6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji'nin yılda 39,8 milyar kilovatsaatlik elektrik dağıtım ve satış gücü bulunuyor.