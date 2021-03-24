Yenilenebilir enerji sertifikasının alım – satımında blokzinciri dönemi - Son Dakika

Yenilenebilir enerji sertifikasının alım – satımında blokzinciri dönemi

24.03.2021 13:33
Yenilenebilir enerji sertifikasının alım – satımında blokzinciri dönemi, System.String[]

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nın (I-REC) sanayi ve ticarethane müşterileri tarafından alınmasına destek veren CK Enerji, sertifikanın satışını blokzinciri üzerinden yaptı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nın (I-REC) sanayi ve ticarethane müşterileri tarafından alınmasına destek veren CK Enerji, sertifikanın satışını blokzinciri  üzerinden yaptı. Alıcı ve satıcı birbirini görmeden blokzinciri tabanlı Foton I-REC Platformu'dan işlemlerini tamamladı.

Yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla The International I-REC Standard tarafından düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nın (I-REC) sanayi ve ticarethane müşterileri tarafından alınmasına destek veren CK Enerji, blokzinciri üzerinden işlem gerçekleştirdi. Alıcı ve satıcı Şubat 2021'den beri devrede olan blokzinciri tabanlı Foton I-REC Platformu üzerinden birbirini görmeden işlem yaptı.

ŞİMDİLİK KRİPTO PARA KULLANILMIYOR

I-REC'in Türkiye'deki yerel temsilciliğini üstlenen ve Foton I-REC Platformu'nun Kurucu Ortağı Can Arslan, para, kimlik, değerli kağıtlar gibi karşılık içeren verilerin güvenli şekilde depolanması veya yönetilmesinde kullanılan blokzinciri teknolojisinin enerji sektöründe uygulama alanını giderek geliştiğini ifade ederek, "Yenilenebilir enerji pazarını değiştirebilecek potansiyele sahip blokzinciri teknolojisi ile geliştirdiğimiz proje sayesinde ilk adımı attık. Foton I-REC Platformu'na üye olan şirketler, burada tüm teklifleri görüyor ve işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şu anda Türkiye'deki mevzuatlar gereği ödeme kripto para ile değil, nakit ya da banka üzerinden yapılıyor. İleride düzenlemelerin yapılması ile birlikte kripto para kullanımı da söz konusu olabilir. İlk yenilenebilir enerji sertifikasının satışını blokzinciri üzerinden CK Enerji ile yaptık" diye konuştu.

GÜNEŞ KAYNAKLI SERTİFİKA ALDI

Yenilikçi bakış açısıyla platformun üyeleri arasında yer aldıklarını dile getiren CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız da, "Bu platformda yaptığımız ilk işlemde, kaynağı güneş olan lisanssız yenilenebilir enerji santralinden alınan bir I-REC belgesinin satışı işlemini gerçekleştirdik. Sertifika almak ya da satmak isteyen şirketler bu platformda kurumsal hesap açarak yer alıyor. İşlem yapabilmek için şirketlerin yetkilendirme süreçleri tamamlanıyor ve süreç başlıyor. Blokzinciri teknolojisinin ileride enerji sektöründe çok yoğun olarak kullanılacağını biliyoruz. Kendi grup şirketlerimizde blokzinciri tabanlı projeler geliştirme yönünde faaliyetlerimizi de yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Yenilenebilir enerji sertifikasının alım – satımında blokzinciri dönemi
Yenilenebilir enerji sertifikasının alım – satımında blokzinciri dönemi

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Kripto, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir enerji sertifikasının alım – satımında blokzinciri dönemi - Son Dakika Ekonomi


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