Ck Enerji'den Elektrik Faturasını Ödeyemenlere Kolaylık

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Avrupa yakasında bulunan 4,3 milyon abone için yeni bir hizmet hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Faturası 150 liranın altında kalan abonelerin ilk ayda ödemeseler bile elektriğini kesmeyecek şekilde bir altyapı hazırlıyoruz.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Avrupa yakasında bulunan 4,3 milyon abone için yeni bir hizmet hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Faturası 150 liranın altında kalan abonelerin ilk ayda ödemeseler bile elektriğini kesmeyecek şekilde bir altyapı hazırlıyoruz. İkinci ay itibarıyla fatura 150 liranın üzerine çıktığında ödememe hali devam ederse, o zaman kesintiye gideceğiz. Altyapımızı bu yıl içinde uygun hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Bakal, düzenli olarak açıkladıkları Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2018 sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı.



Rapora göre, geçen yıl İstanbul Avrupa yakasında elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 28 milyar 768 milyon kilovatsaate ulaştığını, abone sayılarının 4,3 milyon olduğunu dile getiren Bakal, ilçe bazında en yüksek elektrik tüketiminin Avcılar ve Sefaköy ilçelerinde gerçekleştiğini söyledi.



Bakal, Avrupa yakasında 2018'de toplam 591 bin 569 taşınma hareketi olduğunu ifade ederek, 130 bin 380 gayrimenkulun kapısının ilk kez açıldığını ve ikinci el gayrimenkulde de 461 bin 189 taşınma hareketinin yaşandığını aktardı.



Taşınmanın en yoğun olduğu dönemin eylül ayında gözlendiğini kaydeden Bakal, raporun sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"İlçe bazında bakıldığında 2018'de Avrupa yakasının en hareketli bölgesi olarak Esenyurt öne çıktı. 2018'deki toplam taşınma hareketinin yüzde 15'i, yani 87 bin 863'ü Esenyurt'ta yaşandı. En az yer değiştiren ilçe ise Çatalca oldu. İlçede 2018'de sadece 6 bin 379 abone yer değiştirdi. Abonelerin yaş dağılımına bakıldığında da Esenyurt, gençliği ile öne çıktı. 30 yaş ve altındaki grupta abonelerin en fazla yaşadığı yer, yüzde 11 ile Esenyurt oldu. Esenyurt'u yüzde 10 ile Şişli izlerken, Bakırköy yüzde 42 ile 60 yaş ve üzeri abone grubunun en fazla yaşadığı ilçe olarak öne çıktı. Bakırköy'ü yüzde 41 ile Sarıyer, yüzde 39 ile Beşiktaş ve Bayrampaşa takip etti. Tüm elektrik abonelerinin yaş durumu incelendiğinde İstanbul Avrupa yakasındaki abonelerin yüzde 60'ının 60 yaş ve üzeri olduğu görüldü."



Yaklaşık 58 bin yabancı, abone başvurusu yaptı



Bakal, geçen yıl 19 bin 149 abonenin kentsel dönüşüm sebebiyle tahliye talebinde bulunduğunu ve Gaziosmanpaşa'nın 3 bin 387 başvuru talebiyle ilk sırada yer aldığını ifade etti.



Avrupa Yakası'nda toplam 57 bin 956 yabancı abone başvurusu gerçekleştiğini belirten Bakal, bu abonelerin 149 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu söyledi.



İstanbul'un Avrupa Yakası'nda mesken abonelerinin yüzde 14,1'ini oluşturan 605 bin 413 abonenin İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğunu dile getiren Bakal, "İkinci sırada ise 156 bin ile Sivaslılar var. İlçe bazında bakıldığında Sivaslılar, Sultgangazi'de yüzde 11,35'lik payla ilk sırada yer aldı. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de Sivaslılar ikinci en yoğun nüfusa sahip olan kitle oldu." diye konuştu.



50 bin abone kesilmeden ödemiyor



Bakal, abonelerin fatura ödeme alışkanlıklarına da değinerek, aylık ortalama 3,8 milyon adet elektrik faturası kestikleri Avrupa yakasında müşterilerin çoğunluğunda ödeme alışkanlığının oluştuğunu ancak 400-450 bin abonenin elektrik faturasını ikinci bir ihbar olmadan ödemediğini kaydetti.



Diğer yandan 45-50 bin abonenin de elektrik kesilmeden faturasını ödemediğini belirten Bakal, "Bunun fatura karşılığı yaklaşık 15 milyon lira seviyesinde. Öte yandan faturası 150 liranın altında kalan abonelerin ilk ayda ödemeseler bile elektriğini kesmeyecek şekilde bir altyapı hazırlıyoruz. İkinci ay itibarıyla fatura 150 liranın üzerine çıktığında ödememe hali devam ederse, o zaman kesintiye gideceğiz. Altyapımızı bu yıl içinde uygun hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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