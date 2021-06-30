Enerji şirketinden tekstil firmasına sürdürülebilirlik sertifikası

Sürdürülebilir bir dünya için tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek amacıyla harekete geçen Fetih Tekstil, CK Enerji'ye başvurarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı.

Dünya genelinde her geçen gün sürdürülebilirliğin önemi artarken enerjide de "yenilenebilir kaynaklar" öne çıkıyor. Fetih Tekstil, CK Enerji'ye başvurarak temiz enerji kullanımına geçtiği bildirildi. Enerji tüketimini uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası (I-REC) ile sertifikalandırdı.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERE İHRACAT İMKANI ARTIYOR"

CK Enerji Ticari Satış ve Fiyatlama Müdürü Gürkan Sarıgül, "Fetih Tekstil attığı bu adımla gelişmiş ülkelerle yaptığı ticaret ve iş birliklerinde önemli bir avantaj da sağladı. Elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik olacağını taahhüt eden firmalar, gelişmiş ülkelere ihracat imkanlarını artırıyor, uluslararası finansal kuruluşlardan çok daha kolay ve daha düşük maliyetli kredi alabilme imkanına sahip oluyor. CK Enerji olarak uluslararası kabul gören I-REC sertifikalarını tüketicilere temin ederek kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veriyoruz" dedi.

Fetih Tekstil Kurumsal ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yöneticisi Tahire Akgündoğdu ise "Fetih Tekstil olarak 17 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirliği hedeflerimiz ile erişilebilir ve temiz enerji açısından önemli bir adım attık. Küreselleşen iklim krizini daha çok hissettiğimiz bu günlerde, I-REC sertifikalı temiz enerji kullanarak çevresel sürdürülebilirlik amaçlarına katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Kurumsal politikamızda, doğaya karşı bilinçli üretim ve sorumlu tüketim anlayışı yatıyor. Bunlara ek olarak iş birliği içinde olduğumuz her şirkete karşı hesap verilebilirlik bakış açısı ile hareket ediyoruz. Tüm bunlar doğrultusunda, I-REC ile temiz enerji kaynağımızın nereden geldiğini ve enerjimizi nereye kullandığımızı izlenebilirlik ve hesap verilebilirlik bağlamında tüm kamuoyu ile paylaşabilmekten onur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"HER 1 MWH ELEKTRİK KARŞILIĞINDA SERTİFİKA OLUŞTURULUYOR"

Yenilenebilir Enerji Sertifikaları, gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile sıkça kullanılan bir sistem. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor.

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemini ifade ediyor. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.

I-REC sahibi olmak için belirli gereklilikleri yerine getiren üretim tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan veri tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ederken elektrik üretim veya satış şirketleri de bu sertifikaları elektrikten ayrı olarak satma hakkına sahip olabiliyor. Yıllık tüketimi 1.200 kWh ve üzerinde olan serbest tüketiciler, I-REC sertifikası için başvuru yapabiliyor.

- İstanbul