CK Enerji'den Garanti BBVA'ya Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası

Garanti BBVA, CK Enerji'ye yaptığı başvuruyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu.

CK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket aracılığıyla I-REC alan kurumlar arasına katılan Garanti BBVA, başta genel müdürlük binası olmak üzere veri merkezlerinde kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını belgeleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, uluslararası kabul gören I-REC'i müşterileri için temin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"CK Enerji olarak sağladığımız bu sertifika ile anlaşma dahilindeki tüm tüketim noktalarında yeşil enerji kullanılacağını taahhüt etmiş oluyoruz. Banka, 2021 yılının tamamında 40 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edecek. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistemin Türkiye genelinde giderek yaygınlaşması, yeşil enerjiyi her geçen gün daha da öne çıkarıyor. CK Enerji olarak bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem de şirketin, çevresel etkilerini yönetmek için 15 yılı aşkın süredir kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, 2014 yılından bu yana yeni enerji yatırımlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji projelerini finanse ediyoruz. 2015'te İklim Değişikliği Eylem Planımız'da taahhüt ettiğimiz Yeşil Ofis Standartları'nı geliştirerek mutlak emisyonlarımızı azaltacak çalışmalar yapıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız kapsamında 2020'de altyapısı müsait Garanti BBVA şube ve binalarında tüketilen elektrik için yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl, 809 Garanti BBVA şubesi ve 46 binamızda, 73 milyon kilovatsaatlik elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşıladık. Böylece yaklaşık 2,2 milyon ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 34 bin 790 ton karbondioksit eşdeğeri karbon emisyonu engellenmiş oldu. I-REC sertifikası ile elektriğimizin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını kanıtlamış olduk. Gezegenimizin geleceği için faaliyetlerimizden kaynaklanan mutlak karbon emisyonlarımızı yüzde 75 azalttık ve kalan emisyonlarımız için karbon kredisi satın alarak karbon nötr banka olduk."