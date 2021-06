I-REC Sertifikası alan AVM enerji tüketimini güneşten karşılayacak

İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet gösteren Kanyon AVM, sıfır karbon emisyonu hedefi ile CK Enerji iş birliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Bu sertifika ile 2021 yılında 20 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketiminin tamamını "güneş" enerjisinden karşılayacağını taahhüt etmiş oldu.

Elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi I-REC'i müşterileri için temin ettiklerini kaydeden CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu, "Toplumun hemen her kesiminde sürdürülebilirliğe verilen önem artıyor. Türkiye'de enerji sektörünün öncü kuruluşu olarak, bu süreçte de müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek veriyoruz. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasını (I-REC) CK Enerji olarak müşterilerimiz için temin ederken yeşil enerjinin her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda iş birliği yaptığımız Kanyon, 2021 yılında tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından, güneşten karşılayacak" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ YIL İÇİNDEKİ TÜM KARBON EMİSYONUMUZU SIFIRLAMAK"

Sertifika ile ilgili değerlendirmede bulunan Kanyon Genel Müdürü Tuncer Kınıklı ise konuyla ilgili "Çevresel sorumluluk bilinciyle daha çevreci ve daha yeşil bir şirkete dönüşme arzumuz aslında Kanyon daha tasarım aşamasındayken başladı. Bugün Kanyon'un 15. yılı ve ilk günden itibaren çevresel tehditlerin farkındaydık. Geçtiğimiz bu süre içerisinde belirli bir program çerçevesinde çeşitli uygulamalar geliştirerek, çalışmalarımızı enerji, su, çevre, şirket içi çalışma grupları ve sertifikasyon başlıkları altında yoğunlaştırdık. Bu konuda üstümüze düşen her ne varsa öncü olmaya özen gösterdik. Özellikle 2016 yılından itibaren sürdürülebilirlik konusunu çok daha merkezimize alarak bu konuda önemli adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Hatta sürdürülebilirlik konusunda en önemli adımın bunu şirket kültürüne yaymak olduğuna inandığımız için kendi bünyemizde yeşil yakalı çalışanlar istihdam etmeye başladık. Bugün hala buradan çıkan birçok proje ve öneri değerlendirilerek hayata geçirilmeye devam ediyor. CK Enerji ile başlattığımız bu projede ise 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını güneş enerjisinden karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu sayede yıl içindeki tüm karbon emisyonumuzu sıfırlamış olmayı hedefliyoruz" dedi.

"YILLIK TÜKETİMİ BİN 200 KWH VE ÜZERİ SERBEST TÜKETİCİLER ALABİLİYOR"

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası), elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemini ifade ediyor. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.

I-REC sahibi olmak için belirli gereklilikleri yerine getiren üretim tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan veri tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ederken elektrik üretim veya satış şirketleri de bu sertifikaları elektrikten ayrı olarak satma hakkına sahip olabiliyorlar. Yıllık tüketimi bin 200 kWh ve üzerinde olan serbest tüketicileri I-REC sertifikası için başvuru yapabiliyor.