CK Enerji'den yüzde 10'luk iade

CK Enerji Akdeniz Elektrik ve DenizBank arasında yapılan anlaşmaya göre elektrik faturalarını fastPay uygulamasıyla ödeyen tüketicilere yüzde 10'luk iade avantajı sağlanacak.

İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre, elektrik faturasını ilk kez fastPay üzerinden ödeyen tüketicilere fatura tutarının yüzde 10'u oranında iade yapılacak.

Banka müşterisi olmanın zorunlu olmayacağı iade fırsatından yararlanmak için tüketicilerin fatura ödemesini fastPay hesabından yapması gerekecek.

Türkiye genelinde akıllı telefon sayısının artmasıyla mobil ödeme uygulamalarının hızla geliştiğini vurgulayan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, zamanın çok değerli olduğunu aktardı.

Değerli, FastPay uygulamasıyla müşterilerin herhangi bir yere gitmeden bulundukları noktadan elektrik faturalarını ödeyebildiklerini belirtti.

Müşterilerin bu uygulamayı kolay şekilde yapabileceğine değinen Değerli, "Bu işlemi yaptıktan sonra kendilerine aylık 10 liraya varan bir iade sağlanıyor. İlk kez geçen yıl başlattığımız kampanyada fastPay ile yapılan ödemelerde faturalarda yüzde 5'lik daha az ödeme fırsatı sunarken bu rakamı yüzde 10'a yükseltmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan Teknolojiyi müşteri deneyimi ve yüksek verimlilik için maksimum seviyede kullanarak stratejik değer yaratmaya devam edeceklerini, yaptıkları iş birlikleriyle insanların hayatını kolaylaştırmak istediklerini kaydetti.