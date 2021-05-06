540 kişilik enerjik destek ekibinin 400'ü kadınlardan oluşuyor - Son Dakika

540 kişilik enerjik destek ekibinin 400'ü kadınlardan oluşuyor

06.05.2021 12:55
540 kişilik enerjik destek ekibinin 400'ü kadınlardan oluşuyor, System.String[]

Yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çağrı merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidildiğini duyuran CK Enerji, Enerjik Destek Projesi'ni devreye aldı.

Yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çağrı merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidildiğini duyuran CK Enerji, Enerjik Destek Projesi'ni devreye aldı. CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, 540 kişilik "Enerjik Destek" ekibinde 400 kadın yer alıyor. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermenin yanı sıra Anadolu şehirlerinde istihdamın artması ve kadınların iş hayatında daha fazla rol alabilmesi adına kadın çalışanları desteklemeye büyük önem veriyoruz" dedi.

CK Enerji, Türkiye'nin farklı illerinde hizmet veren çağrı merkezlerini ortak yönetim çatısı altında toplayarak "Enerjik Destek Projesi"ni devreye aldıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, hizmetlerini klasik çağrı merkezi anlayışının da üzerine taşındığı ve yeni yapılanmada kadın çalışanlara öncelik verildiği bilgisine yer verildi.

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİMİZİN YÜZDE 95'İ ANADOLU'DA

540 kişilik Enerjik Destek ekibinde 400 kadının yer aldığını dile getiren CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, "Çağrı merkezi hizmetlerimizin yüzde 95'i İstanbul dışında, Anadolu'daki farklı lokasyonlarda bulunuyor. Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin yanı sıra Anadolu şehirlerinde istihdamın artması ve kadın çalışanların iş hayatında daha fazla rol alabilmesini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Enerji sektöründe bu denli yüksek kadın çalışan oranını, bu proje aracılığı ile yakaladığımız için çok mutluyuz"  dedi.

"KALİTE, RAPORLAMA VE SOSYAL MEDYA BİRİMİ OLUŞTURULDU"

Enerjik Destek ekibinin, çağrı merkezi hizmetlerini uçtan uca takip etmenin ve kök neden analizleri ile birlikte bu hizmeti üst noktaya taşıma hedefinin önemine vurgu yapan Fidan Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Enerjik Destek ekibimizde çağrı merkezi dışında hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi için "Kalite Birimi"; iş gücü planlama, koordinasyon ve izlemenin yapıldığı "Raporlama Birimi"; sosyal medya, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gelen bildirimleri yönetmek için "Sosyal Medya Birimi" oluşturduk. Özetle tüketicilerimizin bizimle ilk temas ettiği noktada "çözüm odaklı" güçlü bir ekip kurduk. Enerjik Destek ekibi, müşterilerimizin yaşadığı problemleri dinleyerek çözüm önerileri sunarken sorunun ortadan kaldırılması için saha ekipleri ile anlık iletişim kuruyor"


540 kişilik enerjik destek ekibinin 400'ü kadınlardan oluşuyor
540 kişilik enerjik destek ekibinin 400'ü kadınlardan oluşuyor
540 kişilik enerjik destek ekibinin 400'ü kadınlardan oluşuyor

İstanbul, Türkiye, Enerji, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 540 kişilik enerjik destek ekibinin 400'ü kadınlardan oluşuyor - Son Dakika Ekonomi


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