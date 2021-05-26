"Elektrikte yatırım ve yeşil enerji dönemi"

Cengiz ve Koloğlu Holding'in elektrik sektöründe yer alan şirketlerinin 2017 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı kurumsal dergilerin son sayısında, 2021-2025 yıllarını kapsayan yeni uygulama dönemi ve yeşil enerji konuları kapağa taşındı.

kW Dergisi'nde, 2021-2025 yıllarını kapsayan elektrikte 'Yeni Uygulama Dönemi'nde yapılacak yatırımlar, CK Enerji Dergisi'nde ise 'yenilenebilir enerji' kapağa taşındı.

kW Dergisi'nde 'Yeni Uygulama Dönemi' ele alınarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) uzmanları bu dönemde yatırım önceliklerini anlattı. Dergideki habere göre, Türkiye genelinde 2021-2025 yılları arasında yapılacak toplam 66.7 milyar TL yatırımın, 9.4 milyar TL'lik kısmını BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ üstlenecek. Derginin yeni sayısında Koloğlu Holding Strateji ve Planlama Direktörü Arzu Hatice Atik'le yapılan röportaj da yer aldı. Atik, "Gençler iyi bir eğitim alsınlar, kendilerini daima geliştirsinler. 30 yıl önce bu sektörü seçtim ve asla pişman olmadım" dedi.

YEŞİL ENERJİNİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

CK Enerji Dergisi'nde ise pandemi sürecinde çok daha fazla öne çıkan 'yeşil enerji' konusunun detaylı olarak işlendiği bildirildi. Haberde, CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te bu alanda görev yapan uzmanların görüşlerinin yanı sıra son dönemde çok sık gündeme gelen 'Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) nedir, nasıl alınır, kimler neden bu sertifikayı tercih eder' tespitlerine de yer verildi.

CK Enerji Dergisi'ne röportaj veren Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sinir Bilim Uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan ise pandeminin bundan sonra insanların hayatında nasıl iz bırakacağını anlattı. Elektrik kesintilerinde tüketicilerin sert tepkisini 'alışılmış hak' algısı ile anlatan Prof. Canan röportajında, 'hayal kurmayı' insanın 'süper gücü' olarak tanımladı.

Dergilere, firmaların web sitelerinin kurumsal sayfalarından ulaşılabileceği belirtildi.