CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatleri yeniden belirlendi

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinin çalışma saatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

CK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, müşteri hizmet merkezlerindeki çalışma saatleri, 08.00 ile 17.00 olarak belirlendi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, müşterilerin fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak müşteri hizmet merkezlerine gelmeye devam ettiklerini, evlerinden de bu işlemleri yapabileceklerini bildirdi.

Otomatik ödeme talimatları bulunmayanların ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapabileceklerini aktaran Değerli, "Ayrıca ckakdeniz.com.tr web sitemizden ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme mümkün. Müşterilerimize yine 'evde kal işlemlerini evden yap' diye seslenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. ???????