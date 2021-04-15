CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatleri yeniden belirlendi - Son Dakika

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatleri yeniden belirlendi

15.04.2021 14:32
CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatleri yeniden belirlendi, System.String[]

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinin çalışma saatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinin çalışma saatleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden düzenlendi.

CK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, müşteri hizmet merkezlerindeki çalışma saatleri, 08.00 ile 17.00 olarak belirlendi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, müşterilerin fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak müşteri hizmet merkezlerine gelmeye devam ettiklerini, evlerinden de bu işlemleri yapabileceklerini bildirdi.

Otomatik ödeme talimatları bulunmayanların ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM'lerinden yapabileceklerini aktaran Değerli, "Ayrıca ckakdeniz.com.tr web sitemizden ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme mümkün. Müşterilerimize yine 'evde kal işlemlerini evden yap' diye seslenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatleri yeniden belirlendi

Koronavirüs, Türkiye, Akdeniz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CK Enerji Akdeniz Elektrik'te müşteri hizmet merkezlerinde çalışma saatleri yeniden belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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