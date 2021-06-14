ÇKA Adana TAYEM'e teknik destek sağlayacak

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuruları kapsamında, Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) tarafından hazırlanan "Uzaktan Eğitimde Görev Alacak Personele Yönetmenlik ve Kurgu Eğitimi" projesi destek almaya hak kazandı.
Proje sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve TAYEM Müdürü Emin Tepeli arasında imzalandı.
Proje ile eğitim merkezi müdürlüğünde görevli 12 personele video çekimi, kurgu montaj programları hakkında 5 gün süresince toplam 40 saat eğitim verilmesi planlanıyor. - ADANA
Kaynak: İHA
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