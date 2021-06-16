ÇKA'dan Adana Start-up Merkezi'ne teknik destek

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuruları kapsamında destek almaya hak kazanan Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) "Adana Startup Kafe Kuruluşu için Eğitim ve Geçici Süreli Uzman Personel Görevlendirme Projesi" destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi Adana YİKOB Başkanı Vali Yardımcısı Zafer Öz ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı.

Adana'da, bireylerin ve kurumların yeni ilişkiler kurdukları, fikir alışverişinde bulundukları ve tasarım odaklı projelerde iş birliği yaptıkları çeşitlilik sahibi bir ekosistem olarak girişimcilere hizmet verecek Start-up Merkezi kurulacak. Proje ile Adana Start-up Merkezi'nin bilinirliliği ve kurumsal kapasitenin arttırılması amacıyla, merkezde görevlendirilecek personellere, girişimcilik, işletmelerin mali ve hukuki sorumlulukları güncel işletme trendleri, Co-working spaceler, teknokentler iş planı ve öğeleri pazar araştırması, üretim, yönetim, finansal plan oluşturma SWOT analizi, iş modeli eğitimi BMC yatırımcı sunum teknikleri konu başlıklarında günde 6 saat olmak üzere toplamda 5 gün 30 saat eğitim verilmesi planlanıyor. - ADANA