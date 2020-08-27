ÇKA'dan turizm altyapısına 12 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) toplam bütçesi 12 milyon TL olan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı'nı ilan etti.

ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, yaptığı açıklamada, Çukurova Bölgesi'nde turizmi destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde geliştirerek, turizmden elde edilen katma değeri yükseltmek ve bölgedeki turist sayısı ile turizm gelirlerini artırmak amacıyla toplam bütçesi 12 milyon TL olan Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı'nı ilan ettiklerini söyledi.

Program kapsamında, projelere asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL destek sağlanacağını vurgulayan Altunsu, uygun başvuru sahiplerini, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler olarak açıkladı.

Altunsu, programın önceliklerini belirlerken alt bölgelerde geliştirilebilecek turizm türlerinin dikkate alındığını ve ilçelerin buna göre tasnif edildiğini belirtti.

Programın öncelikleri ise şu şekilde;

"Öncelik 1: Gastronomi turizminin merkez ilçeler ve Tarsus'ta geliştirilmesi

Öncelik 2: Kültür turizminin merkez ilçeler, Tarsus, Silifke, Erdemli, Mut, Karaisalı, Pozantı, İmamoğlu, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık'ta geliştirilmesi.

Öncelik 3: Doğa turizminin Çukurova, Sarıçam, Mezitli, Toroslar, Tarsus, Karaisalı, Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Gülnar, Çamlıyayla, İmamoğlu, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli, Mut'ta geliştirilmesi.

Öncelik 4: Ekstrem spor-macera turizminin Karaisalı, Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Silifke, Erdemli, Mut, Gülnar, Çamlıyayla, Anamur, Yumurtalık, Karataş'ta geliştirilmesi.

Öncelik 5: Deniz turizminin Silifke, Erdemli, Yumurtalık, Karataş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık'ta geliştirilmesi."

Projeler için elektronik ortamda son başvuru tarihi 12 Ekim olarak belirlenirken, programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru rehberlerine cka.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

Covid-19 sebebiyle 2020 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı ve proje yazma eğitimleri internet üzerinden çevrimiçi yapılacak. - ADANA