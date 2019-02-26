Çka'nın Destek Programı Erdemli'de Anlatıldı
2 saat önce
Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA), 2019 yılı Mali Destek Programı, Erdemli ilçesinde anlatıldı.
Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA), 2019 yılı Mali Destek Programı, Erdemli ilçesinde anlatıldı.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ÇKA'nın proje uzmanlarınca sunum yapıldı.
Sunumda 2019 yılı Mali Destek Programı, yeni ürün geliştirmede mali destek, fizibilite ve teknik destek programları anlatılarak, katılımcıların soruları yanıtlandı.
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, toplantıdaki konuşmasında, destek programlarının işletmecilerin önünü açtığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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