Son Dakika Haberleri: ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mersin'de yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mersin'de yapıldı

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mersin'de yapıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Mersin'de yapılan toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu katıldı.


Toplantıda, ajansın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar da görüşülerek karara bağlandı. - MERSİN

Mahmut Demirtaş, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı
Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Acılı dede, torununun cenazesini kucağında götürdü CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇKA Yönetim Kurulu Toplantısı Mersin'de yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]