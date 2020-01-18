CKD Derneği Zonguldak Şubesi bağımlılıkla mücadele kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel CKD Derneği Zonguldak Şubesi bağımlılıkla mücadele kampanyası - Son Dakika

CKD Derneği Zonguldak Şubesi bağımlılıkla mücadele kampanyası

6 saat önce

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Zonguldak Şubesi ve Yeşilay Zonguldak Şubesi işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele kampanyası başlatıldı.

CKD Derneği Zonguldak Şubesi bağımlılıkla mücadele kampanyası, System.String[]

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Zonguldak Şubesi ve Yeşilay Zonguldak Şubesi işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele kampanyası başlatıldı.

Derneğin şube başkanı Gülhan Çetin, Zonguldak Belediyesi Meclis salonundaki toplantıda, genel merkezleri tarafından başlatılan kampanyayı ülke geneline yaydıklarını anlattı.

Kampanya kapsamında 19 mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Çetin, "Davetimize icabet eden muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Zonguldak'ta bir konferans vereceğiz. Konferansımızın amacı madde ve davranış bağımlılığını annelerimize anlatmaktır. Çünkü annelerimiz çocuklarımıza en yakın ve rehber olabilecek kişilerdir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Kadınları, Zonguldak, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı
ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:57:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CKD Derneği Zonguldak Şubesi bağımlılıkla mücadele kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]