CKD Derneği Zonguldak Şubesi bağımlılıkla mücadele kampanyası - Son Dakika

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Zonguldak Şubesi ve Yeşilay Zonguldak Şubesi işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele kampanyası başlatıldı.

Derneğin şube başkanı Gülhan Çetin, Zonguldak Belediyesi Meclis salonundaki toplantıda, genel merkezleri tarafından başlatılan kampanyayı ülke geneline yaydıklarını anlattı.

Kampanya kapsamında 19 mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Çetin, "Davetimize icabet eden muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Zonguldak'ta bir konferans vereceğiz. Konferansımızın amacı madde ve davranış bağımlılığını annelerimize anlatmaktır. Çünkü annelerimiz çocuklarımıza en yakın ve rehber olabilecek kişilerdir." ifadesini kullandı.