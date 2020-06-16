ÇKHD Başkanı Akça: "Kız çocuğu şikayetçi değil diye olayın üstü kapatılmamalı" - Son Dakika

ÇKHD Başkanı Akça: "Kız çocuğu şikayetçi değil diye olayın üstü kapatılmamalı"

ÇKHD Başkanı Akça: "Kız çocuğu şikayetçi değil diye olayın üstü kapatılmamalı" Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça, Adana'da önce kızlarını sonra da haber yapmaya gelen İHA muhabirlerini darp eden ailenin potansiyel risk taşıdığına dikkat çekerek, "Kız çocuğu...

ÇKHD Başkanı Akça: "Kız çocuğu şikayetçi değil diye olayın üstü kapatılmamalı"

Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça, Adana'da önce kızlarını sonra da haber yapmaya gelen İHA muhabirlerini darp eden ailenin potansiyel risk taşıdığına dikkat çekerek, "Kız çocuğu korkudan şikayetini geri çekmiş. Şikayetçi olmasa dahi bunun üzerine gidilmeli, konu kapatılmamalı" dedi

Çiğdem Akça, İHA muhabirlerine yapılan saldırıyı kınadı

ADANA - Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça, Adana'da kızlarına şiddet uyguladıkları ihbar edilen aileyi haber yapmak üzere olay yerine giden İHA muhabirlerini darp edip fotoğraf makinelerini kıran aileyle ilgili küçük kızın şikayetçi olmamasının olayı kapatmak için yeterli olmayacağına dikkat çekerek "Polise ihbar geliyorsa bunun altında ciddi şiddet vardır. Çocuk şikayetçi olmasa bile konunun üzerine gidilmeli" dedi.

12 Haziran Cuma günü 17.30 sıralarında yaşanan olayda, 'Küçük bir kız ailesi tarafından darp edilmiş, şikayetçi' anonsu üzerine İhlas Haber Ajansı Adana Bürosu'nda görevli Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay, olayı haber yapmak üzere Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 60039 sokağa gitti. Muhabirler sokağa varıp araçlarından ekipmanları aldıkları sırada darp edilen küçük kızın ablası Menife S., bölgede görev alan yunus ekibinden 3 polis memurunun önünde gazetecilere önce 'Ne çekiyorsunuz adiler. Sizi gebertirim' diyerek hakaret etti, ardından cep telefonu ve terlik fırlattı.

Bunun üzerine muhabir geri çekilerek olay yerinden uzaklaşırken, Menife S. muhabire tekrar terlik fırlatıp sırtına defalarca yumruk attı ve elindeki fotoğraf makinesini zorla alarak kırdı. Fotoğraf makinesinin kırılması üzerine olay yerine gelip Menife S.'yi sakinleştirmeye çalışan kadın gazeteci de darp edilerek elinden yaralandı.

Gazeteciler işlem yapmak için olay yerine polis ekibi istemesinin ardından sinirlenen Menife S.'nin annesi Yüksel S. de kızının telefonunun çalındığını söyleyip gazetecileri hırsızlıkla suçladı. Telefonun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından alındığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri birkaç dakika sonra telefonu bulup aileye teslim etti.

Bölgeye sevk edilen yunus polislerinin önünde darp edilen ve makineleri kırılan gazeteciler aile hakkında şikayetçi olurken, darp edilen küçük kızın ise ailesi tarafından ikna edilerek şikayetçi olmadığı, aile üyelerinin polise "Ablası ile tartışıyordu" şeklinde bilgi verdiği için herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

"Ciddi bir şiddet yaşanmakta ki çocuk polise ulaşmış"

Bunun üzerine Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça, konuyla ilgili İHA ekibine açıklamalarda bulundu. Kızın polisi arayıp ihbar etmesinin bile çok önemli olduğunu vurgulayan Akça, "16 yaşında bir genç kızımız şiddet görüyorum diye polise başvuruyorsa bunun altında ciddi şiddet vardır. Çünkü ülkemizde en son aşamaya gelmedikçe şikayet etmek mümkün değil. Buradaki durum çok önemli. Ciddi bir şiddet yaşanmakta ki çocuk polise ulaşmış. Komşuları tarafından da polise ulaşıldığı söylentisi var böyle durumlarda komşuların da işbirliği yapması çok önemli. Çocukların yaşadığı şiddet konusunda ülkedeki tüm insanların onları kurtarmaları gerekiyor. Çocuğa şiddet uygulayan ebeveyn olması halinde bile işlem yapılmalı" diye konuştu.

"Çocuk korkutularak şikayeti geri çekilmiş"

Küçük kızın şikayetçi olmaması üzerine polisin herhangi bir işlem yapmamasına da değinen Akça, "Çocuk şikayetçi olmasa dahi bunun üzerine gidilmeli. Olay hemen kapatılmamalı. Polis komşular ile görüşmeli aile bireylerini tek tek sorguya almalı. Şiddeti yaşayan çocuğu çok iyi sorgulamalı. Çocuk gerekirse koruma altına alınmalı ve aile kendine çeki düzen verene kadar yaptırım uygulanabilir. Bu konu takip edilmeli ve asla bırakılmamalı. Çocuk korkutularak şikayeti geri çekilmiş görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Şiddet hiç olmamalı"

İHA muhabiri Umutcan İşledici'ye şiddet uygulayan kadına, muhabirin herhangi bir müdahalede bulunamamasını da yorumlayan Akça, daha sonra şunları söyledi:

"Muhabir, haklı olarak olayın yanlış kutuplara çekilerek hiçbir müdahalede bulunamamıştır. Şiddeti gösteren küçük kızın ablasına herhangi bir müdahalede bulunsaydı arkadaşımız olay çok farklı yansıtılabilirdi. Bence çok doğru olanı yapmış ve gerçekler kayıt altına alınmış. Şiddetin kadın veya erkekten gelmesi değil hiç olmaması önemli. Bu konuda çok daha dikkatli olmalıyız. Olayın nasıl olduğunu çok iyi incelemeliyiz."

"Size karşı yapılan şiddeti kınıyorum"

Darp raporu alan kadın muhabirin de şiddet görmesinin yanlış olduğunu belirten Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça, "Orada sizin kimseye bir zorlamanız veya üzücü davranışınız yok. Size karşı yapılan her türlü şiddet olayını kınıyorum. Zaten siz polis anonsuyla olayı duymuşsunuz. Oraya gitmeniz mağduru desteklemek amaçlı zaten. Basın bu konuda çok önemli ve duyarlı bir görev üstleniyor. Polis de eğer görevini yapmıyorsa bu basın yoluyla ifşa olabiliyor" şeklinde konuştu.

ÇKHD Başkanı Akça: Kız çocuğu şikayetçi değil diye olayın üstü kapatılmamalı

Akça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ÇKHD Başkanı Akça: 'Kız çocuğu şikayetçi değil diye olayın üstü kapatılmamalı' - Son Dakika
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