ÇKP Merkez Komitesi, 20. Ulusal Kongre öncesi son toplantısını tamamladı - Son Dakika
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ÇKP Merkez Komitesi, 20. Ulusal Kongre öncesi son toplantısını tamamladı

13.10.2022 17:38
ÇKP Merkez Komitesi, 20. Ulusal Kongre öncesi son toplantısını tamamladı

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, hafta sonunda başlayacak 20. Ulusal Kongre öncesindeki son toplantısını yaptı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, hafta sonunda başlayacak 20. Ulusal Kongre öncesindeki son toplantısını yaptı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sona eren toplantıda Kongre'ye sunulacak Merkez Komite Çalışma Raporu, Merkezi Disiplin Komitesi Çalışma Raporu ve Parti Tüzüğü'nde değişiklik onaylandı.

Başkent Pekin'de 16 Ekim'de başlayacak Kongre'ye ülkenin farklı yerlerin 2 bin 296 delege katılacak. Kongre, Çin'in gelecek 5 yıldaki siyasi doğrultusunu ve yönetim kadrolarını şekillendirecek.

Kongre'de delegeler, 205 asil ve 171 yedek üyeden oluşan ÇKP Merkez Komitesini seçecek. Ardından yeni seçilen Merkez Komitesi, 25 kişilik Siyasi Büroyu ve 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesini belirleyecek.

Şi'nin, Mao'dan bu yana "iktidarı iki dönemi aşan ilk lider" olması bekleniyor

ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kongre'de iktidarını üçüncü döneme taşıyarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini ve devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor.

Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin liderliğini üçüncü döneme taşımasının önü açılmıştı.

Tek parti iktidarının olduğu ve anayasada güçler birliği ilkesinin bulunduğu Çin'de Komünist Parti, merkezi ve yerel hükümetlerin, yasama, yargı ve danışma organlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile devlete ait işletmelerin yönetimini belirliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

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