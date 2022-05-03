Çkp Toplantıları, Çin Ekonomisinin İstikrara Kavuşacağına İlişkin Sinyal Veriyor - Son Dakika

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetiminin son günlerde düzenlediği bir dizi toplantıyla, ülke ekonomisinin istikrarlı seyredeceği yönünde güçlü sinyal verdi. ÇKP yönetimi, Nisan ayı sonlarından bu yana mevcut ekonomik durumu analiz etmek amacıyla yaptığı üç toplantıda, Çin'de sermayenin sağlıklı şekilde kalkınması ve altyapı inşaatının güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulunarak, ekonomiye istikrar sağlamak amacıyla siyasi desteği artıracağı sözü verdi.

EKONOMİK DURUM ANALİZİ

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro toplantısına göre, Kovid-19 pandemisi ve jeopolitik çatışmaların daha fazla risk ve sorun yaratmasıyla, Çin'in ekonomik kalkınması için ortam giderek karmaşık, can sıkıcı ve belirsiz hale geldi. Toplantıya göre, makro politika ayarlamalarını hızlandırması gereken Çin'in, yıllık ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için çok çalışması ve ekonominin gidişatını makul bir aralıkta tutması gerekiyor. Çeşitli para araçlarından iyi yararlanılması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, zaten formüle edilmiş olan politikaların daha hızlı uygulanması yönünde çağrıda bulunuldu.

Toplantıda, iç talebi artırmak, etkili yatırıma tam destek sağlamak, altyapı inşaatını güçlendirmek ve tüketimin ekonomik dolaşımını kolaylaştırmak için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıya göre, halkın geçim koşullarını iyileştirmek üzerine, ülke istihdamı istikrara kavuşturulup genişletmeli ve kentlerin temel işlevlerinin işleyişini sağlamalı. Toplantıda, önemli sanayi ve tedarik zincirleri, kilit altyapı tesisleri ve pandemi sırasında piyasa arzından sorumlu belirlenen firmalar normal işleyişi sürdürürken, ülke genelinde lojistiğin sorunsuz şekilde sağlanmasının önemine işaret edildi.

SERMAYE GELİŞİMİNE VURGU YAPILDI

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışma oturumunda yaptığı konuşmada, yasa uyarınca Çin'de sermayenin sağlıklı gelişimini düzenlemek ve yönlendirmek, ayrıca önemli bir üretim faktörü olarak sermayenin olumlu rolüne yer vermek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Sermayenin sosyalist sistem altında sağlıklı şekilde gelişmesini düzenleme ve yönlendirmenin, üzerinde çalışılması gereken önemli bir teorik ve pratik sorun olduğuna dikkati çeken Xi, yeni koşullar altında sermaye üzerine teorik araştırmaların önemini vurguladı.

Xi, sermayenin sosyal dağıtıma katılımında yayılma ve gelişme kazanımını güvence altına alarak ekonomik kalkınmada kapsayıcılık ve birincil dağıtımda eşitliğe dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulundu. Xi, çalışmaya göre dağıtımın temel dayanak olduğu dağıtım sisteminin korunması üzerinde daha fazla durulması yönünde çaba sarfedilmesi gerektiğini belirtti. Çin'in yatırım yapmak için daha fazla uluslararası sermaye çekmesi ve yüksek kaliteli pazar ortamı ileülkede iş kurması gerektiğini belirten Xi, bu çabaların Çin'in sermaye ve kuruluşlarını küresel ölçekte büyümeye teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

ALTYAPIYI GÜÇLENDİRME

Çin Cumhurbaşkanı ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı Xi, geçen ayın sonunda düzenlenen 11. Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komitesi toplantısında, ülkenin çağdaş bir altyapı sistemi kurması çerçevesinde altyapı inşaatını güçlendirme yönünde her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu. Altyapının, ekonomik ve sosyal kalkınmada dayanak görevi gördüğünü söyleyen Xi, ülkeyi kalkınma ve güvenliği koordine etmeye ve altyapıya ait düzen, yapı, işlev ve geliştirme modellerini optimize etmeye çağırdı. Toplantıda, Çin'de su yollarının planlanması, ayrıca kıyı ve iç limanların inşa edilmesinin iyileştirilmesi ve ülke genelindeki su nakil tesislerini modernize edilmesi gerektiğine işaret edildi. Toplantıda ayrıca, akıllı bir şebekenin geliştirilmesi, bir dizi yeni yeşil, düşük karbonlu enerji üssünün kurulması ile petrol ve doğalgaz boru hattı ağlarına ince ayar yapılması gerektiği belirtildi.

Toplantıda, bilgi, bilim-teknoloji ve lojistik alanlarındaki sanayi modernizasyonu için altyapının güçlendirilmesinin yanı sıra yeni nesil süper bilgisayar, bulut bilişim, yapay zeka platformları ve geniş bant ağları için tesisler inşa edilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin, "Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde istikrarlı bir başlangıç yaptı ve kalkınma beklentilerle uyumlu seyretti" derken, ekonominin pandemi önleme ve ekonomik kalkınma politikaları arasındaki verimli koordinasyon çerçevesinde yakında rayına oturacağını belirtti.