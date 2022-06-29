Çkp Üyelerinin Sayısı 96,7 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Organizasyon Dairesi'nin Çarşamba günü yaptığı duyuruya göre, ÇKP üyelerinin sayısı 2021 yılı sonu itibariyle 96,71 milyonun üzerine çıktı. ÇKP'nin 1 Temmuz'daki 101. kuruluş yıl dönümü öncesinde yayınlanan raporda, üye sayısının 2020'ye göre yüzde 3,7 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nin düzenlendiği 2012 sonuna göre ise yüzde 15,9 arttığı kaydedildi.

Rapordaki veriler, partinin 100. yaşını kutladığı geçen yıl 4,38 milyondan fazla kişinin ÇKP'ye katıldığını ortaya koydu. ÇKP'nin 2021 sonunda sahip olduğu giriş seviyesi parti kurumlarının sayısı da bir önceki seneye göre 117.000 artarak 4,94 milyona yaklaştı. Raporda, "ÇKP, yeni üyeleri çekmek ve partinin güçlü canlılığı ile mücadele kapasitesini korumasını sağlamak için öncülük yapmak adına sürekli çaba sarf ediyor" ifadesine yer verildi. Raporda verilen bilgiye göre, parti üyeliği yapısı eğitim seviyesinin artmasıyla ve kadın üyeler ile etnik azınlık gruplarından gelenlerin oranındaki istikrarlı büyümeyle birlikte düzenli bir gelişme gösteriyor.

Parti üyelerinin yaklaşık 51,46 milyonu ya da tüm üyeliklerin yüzde 53,2'si, iki yıllık yüksekokul ya da daha üstünde diplomaya sahip. Bu da, 2020'deki orandan 1,3 yüzde puan daha fazla. ÇKP'nin 2021 sonundaki kadın üye oranı da bir önceki seneye göre bir yüzde puan artarak toplamın yüzde 29,4'ünü oluşturdu ve toplamda 28,43 milyona yükseldi. Etnik azınlık gruplarından gelen üyelerin oranı da 0,1 yüzde puan artarak yüzde 7,5 oldu. Rapordaki veriler, toplam üyeliğin yüzde 33,6'sına denk gelen işçiler ve çiftçilerin ÇKP üyelerinin çoğunluğunu oluşturmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Raporda verilen bilgiye göre, parti örgütlerinin köy ile topluluk düzeyindeki lider gücünde iyileşme kaydedilirken, 35 yaş ve altı parti sekreterleri arasında yüksekokul veya üstü diplomaya sahip olanların oranı da artıyor.