ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor
32 dakika önce
Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran gününde sona erdiğini söyledi.
Beypazarı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:51 Kaynak: AA
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran gününde sona erdiğini söyledi.
Ekici, yaptığı açıklamada ÇKS başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, üreticilerin evraklarını eksiksiz olarak bu tarihten önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğini söyledi.
23 milyon lira zarar
Ekici, 24 Mayıs'tan bu yana ilçe genelinde yaşanan sel ve dolunun 520 çiftçiye ait 51 bin 131 dekarlık alanda yaklaşık 23 milyon lira zarara neden olduğunu belirterek, "Tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi talebini gerekli birimlere ilettik." dedi.
Türkan Şoray ile Sibel Can 15 dakika kala oy kullandı
AK Parti'ye olan yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Doğu Karadeniz'de dev operasyon! Bin 700 asker iki teröristin peşinde