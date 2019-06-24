Son Dakika Haberleri: ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor
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ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor

32 dakika önce

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran gününde sona erdiğini söyledi.

ÇKS başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor, System.String[]
Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran gününde sona erdiğini söyledi.
Ekici, yaptığı açıklamada ÇKS başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini belirterek, üreticilerin evraklarını eksiksiz olarak bu tarihten önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğini söyledi.
23 milyon lira zarar
Ekici, 24 Mayıs'tan bu yana ilçe genelinde yaşanan sel ve dolunun 520 çiftçiye ait 51 bin 131 dekarlık alanda yaklaşık 23 milyon lira zarara neden olduğunu belirterek, "Tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi talebini gerekli birimlere ilettik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Beypazarı, Güncel
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