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ÇKS kayıtları sürüyor

14 dakika önce

Havza Tarım ve Orman Müdürü Hüsamettin İlhan, 29-30 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptıracak çiftçiler için açık olacaklarını bildirdi.

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Havza Tarım ve Orman Müdürü Hüsamettin İlhan, 29-30 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptıracak çiftçiler için açık olacaklarını bildirdi.
İlhan, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen tarımsal desteklemelerin, ÇKS yönetmeliği çerçevesinde Tarım Bilgi Sisteminde oluşturulan kayıtlar üzerinden ödendiğini belirtti.
Yönetmelikte başvuruların 30 Haziran'da sona ereceği hükmünün bulunduğunu aktaran İlhan, "30 Haziran tarihi, mesai olmayan pazar gününe gelmektedir. Tarımsal desteklemeler amacıyla ÇKS'ye kayıt olmayan çiftçilerimizin mağdur olmamaları için 29-30 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri ilçe müdürlüğümüzde nöbetçi personel bulundurulacaktır." dedi.
İlhan, çiftçilerin ÇKS kayıtlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"ÇKS başvurusunda bulunmayan üreticilerimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, toprak analizi, yem bitkileri ve prim uygulamaları gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değil. Ayrıca herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda prim borcu erteleme veya yapılacak her türlü tarımsal desteklemeler için çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmalılar. Çiftçilerimiz devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanmaları için son müracaat tarihini geçirmemeleri önemli."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:13 Kaynak: AA
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