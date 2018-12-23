ÇKS ve destek başvurularında son gün 31 Aralık
3 saat önce
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçi kayıt sistemi ve destek başvuruları için tanınan süre, 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek" dedi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
, "Çiftçi kayıt sistemi ve destek başvuruları için tanınan süre, 31 Aralık
Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:03
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