Son Dakika Haberleri: ÇKS ve destek başvurularında son gün 31 Aralık

ÇKS ve destek başvurularında son gün 31 Aralık

3 saat önce

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçi kayıt sistemi ve destek başvuruları için tanınan süre, 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek" dedi.

ÇKS ve destek başvurularında son gün 31 Aralık, System.String[]
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çiftçi kayıt sistemi ve destek başvuruları için tanınan süre, 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:03 

Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Aralık, Ekonomi
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