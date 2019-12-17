Clara Schumann'ın hikayesi konserle sahneye aktarılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Clara Schumann'ın hikayesi konserle sahneye aktarılacak - Son Dakika

Clara Schumann'ın hikayesi konserle sahneye aktarılacak

6 saat önce

Piyanist ve besteci Clara Schumann'ın 200. doğum yıl dönümü, "I, Clara-Müzik ile Bir Yaşam" konseriyle kutlanacak.

Clara Schumann'ın hikayesi konserle sahneye aktarılacak, System.String[]

Piyanist ve besteci Clara Schumann'ın 200. doğum yıl dönümü, "I, Clara-Müzik ile Bir Yaşam" konseriyle kutlanacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 22 Aralık'ta gerçekleşecek konserde, tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ile piyanist Lucy Parham, aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde, Alman besteci ve müzik eleştirmeni Robert Schumann'ın eşi olan Clara Schumann'ın yaşam hikayesi, günlük ve mektuplarından alıntılarla sahneye aktarılacak. Etkinlikte, Chopin, Brahms, Liszt ve Mendelssohn'ın eserleri de yorumlanacak.

"I, Clara-Müzik ile Bir Yaşam" konseri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.

Clara Schumann uzmanı olarak müzik dünyasında tanınan Lucy Parham, Schumann'ın 200. doğum yılı anısına bir albüm de çıkarmıştı.

Clara Schumann, Piyanist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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