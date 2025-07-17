Clarkson\'la Milyoner\'de yeni dönem başlıyor

İngiltere'nin ünlü sunucusu Jeremy Clarkson, yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in yeni ve heyecan dolu bir versiyonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

ITV kanalında yayınlanacak olan yeni versiyonun adı "Millionaire Hot Seat". Bu formatta yarışmacılar hem zamana karşı yarışacak hem de birbirlerine karşı mücadele edecek. Yani klasik bilgi yarışmasından farklı olarak taktiksel düşünme ve stresle başa çıkma da ön plana çıkacak.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yeni programın çekimlerinin 2025 yılı Kasım ayında başlaması, yayın tarihinin ise 2026 olarak planlandığı bildirildi. Bir televizyon yetkilisi, projenin Jeremy Clarkson'a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "ITV, Jeremy'i kanal bünyesinde tutmak istiyor çünkü hâlâ televizyon dünyasının en büyük isimlerinden biri. 'Kim Milyoner Olmak İster?' programını kendine özgü tarzıyla bambaşka bir seviyeye taşıdı" ifadelerini kullandı.

Yeni yan programın duyurulmasıyla birlikte, "Kim Milyoner Olmak İster?"in üç farklı versiyonu birden ekranlarda olacak. Bu da ITV'nin yarışma programına uzun vadeli yatırım yaptığını ve Jeremy Clarkson'ın sunucu koltuğunda kalmasını istediğini gösteriyor.

Ayrıca izleyiciler, yarışmanın 19 yeni bölümüne ek olarak 7 ünlü özel bölümüyle de buluşacak. Yeni format, özellikle Avustralya'da büyük başarı elde eden "Millionaire Hot Seat" programından ilham aldı. Avustralya'da şimdiye dek 2.500'ü aşkın bölüm yayınlandı. Yarışmacılar bu formatta, sıcak koltuk adı verilen merkezde sırayla oturuyor ve soruları yanıtlamaya çalışıyor.