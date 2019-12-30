'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu - Son Dakika

'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu

6 saat önce

Mobil oyun arenası Redbull M.E.O. Clash Royale oyununun Türkiye şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu.

'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu, System.String[]

Mobil oyun arenası Redbull M.E.O. Clash Royale oyununun Türkiye şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu.

Mobil oyun arenası Redbull M.E.O. Clash Royale oyununun Türkiye birincisi belli oldu. 4 eleme sonucunda 32 oyuncu, Türkiye'yi Redbull M.E.O. Dünya Finali'nde temsil etmek için yarıştı. 28 Aralık günü çevrimiçi olarak yapılan Red Bull M.E.O. Türkiye Finali'ni kazanan isim ise Tunahan "Usta" Türkoğlu oldu.

Ev ortamında mobil oyun oynayan oyuncuları, uluslararası oyun turnuvalarına terfi ettiren Redbull M.E.O. Clash Royale oyununda dünyanın en iyi oyuncusunu bulmaya hazırlanıyor. 14-15 ve 21-22 Aralık tarihlerinde 4 çevrimiçi eleme olarak düzenlenen Türkiye elemelerinde finale katılmaya hak kazanan 32 oyuncu, 28 Aralık tarihindeki büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Bu mücadelenin galibi ise Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu. Tunahan 'Usta' Türkoğlu 2020 yılının Nisan ayında İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek ve 37 ülkenin katılacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
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