Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1000 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1000 kişiye istihdam sağlayacak

13.10.2020 12:07
Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1000 kişiye istihdam sağlayacak, System.String[]

Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol, 2021 yılı da dahil olmak üzere 50 yeni istasyon açarak binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol, 2021 yılı da dahil olmak üzere 50 yeni istasyon açarak binden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 50 istasyonda 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayan şirket, bu yıl ve 2021 olmak üzere iki yıl içinde 50 yeni istasyon açarak 1000 kişiye istihdam sunmayı hedefliyor.

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde faaliyetlerini arttırmaya devam eden Class Petrol, son olarak Alanya'da ikinci istasyonunu faaliyete geçirdi.

Şirket, yakın zamanda "İzmir Çeşme" istasyonuyla birlikte İstanbul E-5 üzerinde toplam 5 istasyonu hizmete açmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, sektörde yaşanan pandemi krizinin atlatılmaya başlandığını ve yıl sonunda büyümenin gerçekleşeceğini belirterek, " 2020, dünya ve Türkiye açısından iyi bir yıl olarak başlamadı. Pandemi krizi ekonomiyi derinden etkiledi. Ancak alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasına neden oldu. Biz sektör olarak bu yıl sonunda az da olsa bir büyüme bekliyoruz. Satışlarımızda artış yaşanıyor. Bu minvalde yatırımlarımıza da hız verdik." ifadelerini kullandı.

Uslu, Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi ile yepyeni bir döneme adım attığını aktararak, şunları kaydetti:

" Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elde edilen bu zafer tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Türk milletini gururlandıran bu tarihi başarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Söz konusu gelişmenin cari açıkta büyük etkisi olan enerji maliyetlerinin bertaraf edilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Enerji kullanımında büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizin, böylesine büyük bir rezervi keşfetmesi, hem ekonomimiz açısından hem de vatandaşımızın cebi açısından büyük önem arz etmektedir. Artık Türkiye bu alanda bir üst lige çıktı diyebiliriz."

İstihdam, Holding, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Class Petrol, 50 yeni istasyonla 1000 kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika Ekonomi

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