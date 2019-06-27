Clayton Wood'da Sezon Öncesi Eğitim Yapılıyor
1 saat önce
Stoke City dün sezon öncesi eğitime geri döndükten sonra, size eğitime geri dönüşlerinin ilk çekimlerini getiriyoruz.
Stoke City
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06
dün sezon öncesi eğitime geri döndükten sonra, size eğitime geri dönüşlerinin ilk çekimlerini getiriyoruz.
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