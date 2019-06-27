Son Dakika Haberleri: Clayton Wood'da Sezon Öncesi Eğitim Yapılıyor
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Clayton Wood'da Sezon Öncesi Eğitim Yapılıyor

1 saat önce

Stoke City dün sezon öncesi eğitime geri döndükten sonra, size eğitime geri dönüşlerinin ilk çekimlerini getiriyoruz.

Stoke City dün sezon öncesi eğitime geri döndükten sonra, size eğitime geri dönüşlerinin ilk çekimlerini getiriyoruz.
Clayton Wood'da Sezon Öncesi Eğitim Yapılıyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:06 
Stoke City, Spor
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