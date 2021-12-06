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SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu - Son Dakika

SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu

06.12.2021 19:27

Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru olduEngin ANAK / ALANYA-ANTALYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Alanya merkezli tattoo (dövme) firması Cleopatra Ink arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu

Engin ANAK/ ALANYA-ANTALYA,(DHA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile Alanya merkezli tattoo (dövme) firması Cleopatra Ink arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre firmanın ismi, takımın şortunda yer alacak.

Aytemiz Alanyaspor, Cleopatra Ink firmasıyla sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Düzenlenen imza törenine; Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Cleopatra Ink Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Karadere katıldı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: DUYARLILIK GÖSTERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

İmza töreninde konuşan Başkan Çavuşoğlu, "Cleopatra Ink Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karadere ile Alanyaspor'un şort reklam sponsorluğunu imzalayacağız. Cleopatra Ink denince hemen hemen herkes artık tanır. Avrupa'ya da açılan bir firma haline geldi. Kendisini de bu anlamda tebrik ediyorum ve işlerinde başarılar diliyorum. Alanyaspor'umuza sponsor olduğu için kendi şahsına ve Cleopatra Ink ailesine teşekkür ediyoruz. İbrahim Karadere'nin de bundan sonra Avrupa'da ve dünyanın birçok yerine firmalarını açmasını ve başarıların devamını diliyoruz. Hem Aytemiz Alanyaspor'umuz için hem de Cleopatra Ink Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karadere ve firması için hayırlı uğurlu olsun. Bu imzalarla tabi hem kurumumuza destek verdiler hem de duyarlılık gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TOPARLAYACAĞIZ, TOPARLAMAK ZORUNDAYIZ"

Gazetecilerin sorusu üzerine takımın performansını ve ligin gidişatını değerlendiren Çavuşoğlu, "Oynadığımız kötü futbol ve biraz da şanssızlık vardı. Kadroda çok eksiklerimiz de vardı. Özellikle son oynadığımız Sivasspor maçında daha çok eksiğimiz vardı. Antalyaspor maçında da eksiklerimiz vardı ama neticede sahaya 11 kişi çıkıyoruz. 11 kişinin de sahada ne verdiği çok önemli. Futbolda bunlar olabiliyor ama denildiği gibi neticede yine üst sıralardayız. Toparlayacağız. Toparlamak zorundayız" şeklinde konuştu.

"TRANSFER KONUSU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞİR"

Transferle ilgili gelen soruları da cevaplandıran Çavuşoğlu, "Henüz hocamızla oturup görüşme yapmadık. Bundan sonraki süreçte yaparız. Kadromuzdan belki 1-2 oyuncu gider, 1-2 oyuncu gelebilir. Ancak zaten şu anki kadromuzun lig için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu konuda hocamızın da fikrini alacağız. Bu da önümüzdeki haftalarda netleşir" dedi.

HALİL İBRAHİM KARADERE: ALANYA'DA DOĞDUK VE BU ŞEHRE BORÇLUYUZ

Anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Halil İbrahim Karadere, "Gerçekten biz de çok mutluyuz. Biliyorsunuz biz de Alanya'nın bir firmasıyız, Alanya'da doğduk ve şu anda dünyanın birçok ülkesine firmamız yayılıyor. Şu anda çok şükür Amerika'da da stüdyolarımızı açmaya başladık. Geçtiğimiz sene Alanyaspor'un çorap sponsoru olduk. Artık bir üste, yani şorta geçtik. İnşallah seneye tişörtlerde yerimizi istiyoruz. Hasan başkanımıza da bizlere bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu
SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu
SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu
SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu
SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu
SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cleopatra Ink, Alanyaspor'a şort sponsoru oldu - Son Dakika


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