Clichy ligdeki ikinci golünü attı - Son Dakika
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Clichy ligdeki ikinci golünü attı

6 saat önce

Başakşehir'in evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Gael Clichy, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı.

Clichy ligdeki ikinci golünü attı, System.String[]

Başakşehir'in evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Gael Clichy, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı.


Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. 49 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerde takımının ilk golünü kaydeden Clichy de ligdeki gol sayısını ikiye çıkarmış oldu. 21 lig müsabakasında görev alan başarılı oyuncu, diğer golünde ise Antalyaspor ağlarını sarsmıştı.


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Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
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