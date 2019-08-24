Clifford The Big Red Dog Filmi

İlk kez 2000-2003 yılları arasında TV'de yayınlanan ve 2004 yılında vizyona giren Clifford's Really Big Movie'nin devamı olarak çekilen animasyon filminin yönetmenliğini Walt Becker yapıyor.
Yönetmen: Walt Becker
Senaryo: Norman Bridwell, Justin Malen, Blaise Hemingway, Ellen Rapoport, David Ronn, Jay Scherick
Oyuncular: Sienna Guillory, Jack Whitehall, John Cleese, Rosie Perez, Darby Camp, Kenan Thompson, Russell Wong, Horatio Sanz, Izaac Wang, Melanie Chandra, Russell Peters, Tom Stratford, Kevin McCormick, Kathryn Grace, Ty Jones, Robbie DeRaffele, Annabel Barrett, Jackson Frazer, Tommy Bayiokos , Harry Sutton Jr., Keith Ewell, Austen Eisenberg, Alex J. Moreno, Rick Zahn, Bear Allen Blaine, Charles Day, Giovanni Michael Abate, Madison Smith, Barney Fitzpatrick, Nico Chang Lynch
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Clifford the Big Red Dog
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 13.11.2020
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